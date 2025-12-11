ETV Bharat / state

रायसेन में आधी रात को मिली आजादी, बंधक बना 18 घंटे मेहनत, मजदूरी महज 4 हजार

रायसेन जिले में प्रशासन की टीम ने आधी रात को ईंट-भट्टे पर छापा मारा, 2 परिवारों के 18 बंधुआ मजदूरों की रिहाई.

RAISEN raid brick centre
रायसेन में प्रशासन की टीम ने ईंट-भट्टे पर छापा मारा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन : मंगलवार देर रात जब पूरा रायसेन जिला नींद के आगोश में था, तब जिला प्रशासन का एक विशेष काफिला अपने मिशन पर निकला. अंधेरे को चीरती हुई 6 से अधिक सरकारी गाड़ियां और पुलिस, राजस्व, महिला बाल विकास समेत 8 विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने रायसेन से 7 किलोमीटर दूर ग्राम खरगा वली में ईंट-भट्ठे पर दबिश दी.

कलेक्टर को जनसुनवाई में मिली शिकायत

प्रशासन ने स्थानीय दबंग शहाबुद्दीन के ईंट-भट्ठे पर छापा मारकर अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे 18 लोगों को रेस्क्यू किया. इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं. इस कार्रवाई की पटकथा जिला कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में लिखी गई. पीड़ितों की व्यथा जब जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने टीम बनाकर कार्रवाई का आदेश दिया. स्पेशल 'टास्क फोर्स' का गठन किया गया. टीम की गठन को गोपनीय रखा गया.

एसडीएम मनीष शर्मा (ETV BHARAT)

डेढ़ लाख का कर्ज चुकाने रोजाना 18 घंटे काम

मौके पर पहुंची टीम ने जो मंजर देखा, वह दिल दहला देने वाला था.यहां राजू सहरिया, पप्पू और रामकिशन अपने परिवारों के साथ बंधक जैसी स्थिति में जी रहे थे. एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया "इन मजदूरों से एक लिखित 'ग्रीमेंट करवाया गया था. इन्हें पहले डेढ़ लाख रुपये पेशगी दी गई और फिर उस कर्ज को चुकाने के नाम पर इनका जीवन गिरवी रख लिया गया. हालात ये थे कि इन मजदूरों से प्रतिदिन 16 से 17 घंटे लगातार काम कराया जाता था."

प्रशासन ने सभी मजदूरों को फौरी राहत दी

एसडीएम के अनुसार "बंधुआ मजदूरों को मेहनताना के नाम पर महीने में महज 3 से 4 हजार रुपये दिए जाते थे. ये लोग चाहकर भी काम छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे. इन पर हमेशा भय और दबाव का माहौल बना रहता था. छापेमारी के दौरान प्रशासन ने न केवल उन्हें मुक्त कराया बल्कि तत्काल राहत भी पहुंचाई. सभी 18 मजदूरों को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ."

कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए उनके लिए गर्म कपड़े, भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई. एसडीएम मनीष शर्मा ने स्पष्ट किया "बंधुआ मजदूरी केवल काम कराना नहीं है, बल्कि कर्ज की आड़ में किसी की स्वतंत्रता छीन लेना है."

जिले के 250 ईंट-भट्ठों पर प्रशासन की नजर

रायसेन जिले में 250 से अधिक ईंट-भट्ठे संचालित हैं, जहां रोजगार की तलाश में आए प्रवासी मजदूर अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा. महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब उन भट्ठों की भी जांच करेगी, जहां कुपोषित बच्चे या शोषित परिवार काम कर रहे हैं.

TAGGED:

RAISEN ADMINISTRATIVE TEAM RAID
FREEING 18 BONDED LABORERS
RAISEN DISTRICT 250 BRICK CENTRES
RAISEN NEWS
RAISEN RAID BRICK CENTRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.