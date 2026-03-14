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रायसेन की 5 ‘अमृत मित्र’ महिलाएं दिल्ली में सम्मानित, पर्यावरण संरक्षण पर पुरस्कार

पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे.

raisen woman Amrit Mitra
रायसेन की 5 ‘अमृत मित्र’ महिलाएं दिल्ली में सम्मानित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट : अमित दुबे

रायसेन : रायसेन नगर पालिका प्रशासन की पहल पर शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं. “हरा-भरा हो शहर” मुहिम के तहत इस काम में महिलाएं में जुटी हैं. ऐसे ही पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली रायसेन की 05 अमृत मित्र महिलाओं का चयन नई दिल्ली में आयोजित राउंड टेबल वर्कशॉप के लिए हुआ है. यह कार्यक्रम 13 मार्च को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है.

मध्य प्रदेश की 300 महिलाएं होंगी सम्मानित

रायसेन की अमृत मित्र महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा. रायसेन जिले की महिलाओं के उल्लेखनीय कार्य को लेकर प्रशासन भी उत्साहित है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव के साथ ही सिटी मैनेजर रानी तिवारी के प्रयासों से शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिल्ली के लिए नामांकित किया गया है. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की लगभग 300 महिलाओं को सम्मानित किया जाना है.

अमृत मित्र महिलाओं के काम क्या हैं

अमृत मित्र के रूप में कार्य कर रहीं ये महिलाएं शहर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई कार्य कर रही हैं. इनके द्वारा पेड़-पौधे लगाना, पौधों की देखभाल करना, पानी की गुणवत्ता की जांच करना तथा हरित वातावरण के लिए जनजागरूकता फैलाना जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव ने बताया "5 महिलाओं के सम्मान से रायसेन जिले का नाम रोशन होगा. साथ ही लोगों को पौधरोपण की प्रेरणा भी मिलेगी."

पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आए

रायसेन में महिलाओं की पहल से शहर को हरा-भरा बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. इन महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों को देखते हुए अन्य लोग भी इस ओर बढ़ रहे हैं. वर्तमान के हालातों को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ना जरूरी है. जहां पर पेड़-पौधे ज्यादा होते हैं, वहां का वातावरण तुलनात्मक उतना गर्म नहीं होता. हरेक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधरोपण करने के साथ ही पौधों की हिफाजत भी करनी चाहिए.

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