बूढ़े शरीर में बचपन जी रही हैं 2 बहनें, रायसेन में प्रोजेरिया के 4 बच्चे, 1 की मौत

रायसेन में एक ही परिवार के 3 बच्चे प्रोजेरिया के शिकार, जन्म के 2-3 महीने बाद ही बच्चे दिखने लगे थे बूढ़े.

RAISEN PROGERIA 2 SISTERS CHILDHOOD IN OLD BODIES
प्रोजेरिया से पीड़ित 2 बहनें बूढ़े शरीर में जी रही हैं बचपन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read
रायसेन: जवान बने रहना कौन नहीं चाहता. खुद को जवान रखने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं, हजारों लाखों रुपए कॉस्टमेटिक और दवाओं पर खर्च कर देते हैं. लेकिन यदि कम उम्र में ही बुजुर्ग जैसे दिखने की बीमारी हो जाए तो क्या होगा. फिल्म 'पा' इसी बीमारी पर आधारित है. जिसमें अमिताभ बच्चन ने ऑरो का किरदार निभाया है. जिसमें वे कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं. यह प्रोजेरिया नामक अनुवांशिक बीमारी है, जो रायसेन में हकीकत में देखने को मिली है.

एक ही परिवार के 3 बच्चों को प्रोजेरिया

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले अंतर्गत सालेरा गांव में 3 बच्चे प्रोजेरिया से पीड़ित हैं. जबकि इस बीमारी से पीड़ित एक बच्चे की मौत हो चुकी है. बताया गया कि सबसे पहले सालेरा गांव के करण सिंह की बेटी सुनती इस बीमारी का शिकार हुई. अब उसकी उम्र 22 साल है. इसके बाद गांव के ही रंजीत बैरागी के 3 बच्चों में भी ये लक्षण दिखने लगे.

Progeria Disease childhood in old bodies
बूढ़े शरीर में बचपन जी रही हैं 2 बहनें (ETV Bharat)

7 साल की आयु में 1 बच्चे की मौत

रंजीत के बेटी राजकुमारी जो कि 18 साल की है. वहीं, उसकी छोटी बहन रोशनी जो कि 15 साल की है. दोनों बहने प्रोजेरिया से पीड़ित हैं और कम उम्र में ही शरीर बूढ़े दिखने लगे हैं. इसी बूढे़ शरीर में दोनों बहने बचपन की जिंदगी जी रही हैं. इनके छोटे भाई राजकुमार की 7 साल की आयु में इसी बीमारी से मौत हो चुकी है.

जन्म के 2-3 महीने बाद बच्चे दिखने लगे थे बूढ़े

रंजीत बैरागी की पत्नी गणेशी बताती हैं कि "उनके 5 बच्चों में से 2 बड़े बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन बाकी के 3 छोटे बच्चे इस बीमारी की जड़ में फंस गए. बीमारी के कारण राजकुमारी चलने फिरने में असमर्थ है. बच्चों के जन्म के समय सब कुछ ठीक था. पर 2-3 महीने बाद ही वह बूढ़े दिखने लगे."

Raisen 2 sisters suffering progeria
जन्म के 2 से 3 महीने बाद ही बच्चे दिखने लगे थे बूढ़े (ETV Bharat)

रेयर डिजीज के लिए नेशनल पॉलिसी, नहीं मिला लाभ

शिशु रोग विशेषज्ञ दिलीप राठौड़ ने बताया कि "7 साल पहले बच्चों की जांच की गई थी. लक्षण प्रोजेरिया जैसे थे, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर जांच नहीं हो पाई. दुर्लभ बीमारियों के केंद्र ने रेयर डिजीज के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई है, लेकिन इसके तहत अभी इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल सका है."

दुनियाभर में करीब 400 लोग प्रोजेरिया से पीड़ित

प्रोजेरिया जैसी बीमारी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है. विश्व भर में इस बीमारी के शिकार हुए लोगों की संख्या करीब 400 है. लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इस बीमारी से प्रभावित बच्चे आमतौर पर 13 से 16 साल की उम्र तक ही जीवित रह पाते हैं. बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं. बच्चों के चेहरे और शरीर पर झुर्रियां दिखने लगती हैं. कुछ महीनों या सालों के बाद शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं.

