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रायसेन में कुएं में गिरी बच्ची को बचाने के चक्कर में साथ गईं दो सहेलियों की भी मौत

रायसेन : सगौर में दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. ये गांव ग़ैरतगंज तहसील अंतर्गत पुलिस चौकी गढ़ी के तहत आता है. सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. ग्रामीणों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम सगौर निवासी कुमारी राधा पिता हल्केराम आदिवासी (उम्र 12 वर्ष), कुमारी अमृता पिता रामगोपाल आदिवासी (उम्र 12 वर्ष) तथा कुमारी तनु पिता हल्केराम आदिवासी (उम्र 13 वर्ष) गांव से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर पानी भरने गई थीं.

एक बच्ची का संतुलन बिगड़ा, बचाने में दो और कुएं में डूबी

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पानी भरने के दौरान बच्चियां कुएं के मुंडेर पर नहाने लगीं. इसी दौरान एक बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और उसे बचाने के प्रयास में अन्य दोनों बच्चियां भी कुएं में उतर गईं. देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में डूब गईं. घटना के समय साथ में मौजूद एक अन्य बच्ची अमीना घबराकर गांव पहुंची और ग्रामीणों को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद तीनों बच्चियों को कुएं से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ग़ैरतगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.