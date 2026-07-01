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रायसेन में गुहेरा को बेरहमी से मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, हो सकती है 7 साल तक की सजा

मॉनिटर लिजर्ड के साथ बेरहमी करना पड़ा भारी, वीडियो सामने आती ही वन विभाग की कार्रवाई, 3 आरोपियों को जेल

RAISEN MONITOR LIZARD KILLING
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 7:39 AM IST

3 Min Read
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रायसेन : मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गुहेरा (मॉनिटर लिज़र्ड) को बेरहमी से मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. गुहेरा को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद वन विभाग ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि ऐसे मामले में 7 साल की सजा तक का प्रावधान है.

गुहेरा को बेरहमी से मारकर बनाया था वीडियो

दरअसल, विभाग की टीम ने सोमवार देर रात छापेमारी कर गुहेरा को मारने वाले दो आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भाई ने खुद समर्पण किया है. जानकारी के अनुसार, सोमवार को एक गोह (मॉनिटर लिज़र्ड) आरोपियों के घर में घुस गई थी. आरोप है कि इसके बाद विनोद दुबे, जीवन बंसल और हरि नारायण लोधी ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला और इसका वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट किया. आरोप यह भी है कि इस वीडियो को आरोपी के भाई बीजेपी मंडल अध्यक्ष के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया. जिसपर कैप्शन लिखा था, " पहली बार देखा इतना बड़ा गुहेरा." मामले ने तूल पकड़ा तो वीडियो डिलीट कर दिया गया.

मामले की जानकारी देतीं डीएफओ (Etv Bharat)

वीडियो सामने आती ही वन विभाग ने लिया एक्शन

वीडियो की जानकारी वन विभाग तक पहुंचते ही विभाग हरकत में आया. वन अमले ने देर रात आरोपियों के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान वीडियो से जुड़े साक्ष्यों के लिए मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. सामान्य वन मण्डल अधिकारी प्रतिभा शुक्ला ने बताया, '' क्रूरता से गुहेरा को मारने पर जीवन बंसल, हरि नारायण लोधी और आरोपी विनोद दुबे के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. गोह एक संरक्षित वन्यजीव है और इसके शिकार या हत्या के मामले में कानून के तहत 3 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. जीवन बंसल और हरि नारायण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि विनोद दुबे ने सरेंडर किया है. इन सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.''

GOHERA GOH KILLING BEGUMGANJ 3 arrested
वीडियो सामने आती ही वन विभाग ने लिया एक्शन (Etv Bharat)

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कई नामों से जाना जाता है गुहेरा

गुहेरा को स्थानीय भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे मॉनिटर लिजर्ड कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे गुहेरा, गोह या गोयरा भी कहते हैं. ये भीमकाय छिपकली दिखने में काफी खतरनाक होती है और इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां है, जिस वजह से लोग इससे काफी डरते भी हैं. मॉनिटर लिजर्ड को लेकर एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इसके अंदर जहर होता है, जोकि गलत है. मॉनिटर लिजर्ड के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इसका काटना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी जीभ पर खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो संक्रमण का कारण बनते हैं.

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