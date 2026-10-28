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मध्य प्रदेश की देसी नस्ल की ये 5 गाय लाएं और घर बैठे कमाएं, 15 नवंबर से मोहन यादव देंगे पैसा

मध्यप्रदेश में देसी नस्लों को बढ़ावा देने सरकार ला रही एक और योजना ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : मध्य प्रदेश में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है. वहीं, अब मध्य प्रदेश सरकार गौ पालकों के लिए एक और नई योजना शुरू करने जा रही है. प्रदेश में देशी गाय पालने वाले पशुपालकों को राज्य सरकार 900 रुपए महीने तक का अनुदान देने की तैयारी कर रही है. शुरुआत में इसका लाभ प्रदेश के 100 प्रमुख गांव के 5-5 किसानों को दिया जाएगा. इसके बाद आने वाले समय में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इस योजना को 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है.

जानें एमपी की देसी नस्लों के बारे में और कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा (Etv Bharat Graphics) मध्य प्रदेश में इन देसी नस्लों को पालने से फायदा मध्यप्रदेश में आमतौर पर गाय की 5 नस्लें पाई जाती हैं. यह नस्ल प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में देखी जाती हैं. प्रदेश में 5वीं देसी नस्ल हाल में ही जबलपुर के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने खोजी है. ये नस्लें इस प्रकार हैं.