मध्य प्रदेश की देसी नस्ल की ये 5 गाय लाएं और घर बैठे कमाएं, 15 नवंबर से मोहन यादव देंगे पैसा
मध्यप्रदेश में देसी नस्लों को बढ़ावा देने सरकार ला रही एक और योजना, हर महीने गौ पालकों को मिलेगा पैसा, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 1:11 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है. वहीं, अब मध्य प्रदेश सरकार गौ पालकों के लिए एक और नई योजना शुरू करने जा रही है. प्रदेश में देशी गाय पालने वाले पशुपालकों को राज्य सरकार 900 रुपए महीने तक का अनुदान देने की तैयारी कर रही है. शुरुआत में इसका लाभ प्रदेश के 100 प्रमुख गांव के 5-5 किसानों को दिया जाएगा. इसके बाद आने वाले समय में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इस योजना को 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
मध्य प्रदेश में इन देसी नस्लों को पालने से फायदा
मध्यप्रदेश में आमतौर पर गाय की 5 नस्लें पाई जाती हैं. यह नस्ल प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में देखी जाती हैं. प्रदेश में 5वीं देसी नस्ल हाल में ही जबलपुर के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने खोजी है. ये नस्लें इस प्रकार हैं.
- महाकौशली गाय - ''महाकौशली'' जबलपुर के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने मध्यप्रदेश की महाकौशली गाय को 57वीं पंजीकृत देसी गौवंश की नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है. मध्यप्रदेश की इस नई नस्ल को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने नई नस्ल के रूप में रजिस्टर्ड किया है. यह गाय मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला और डिंडोरी से लेकर अमरकंटक तक के क्षेत्र में पाइ जाती है.
- मालवी नस्ल - इस नस्ल की गाय प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शाजापुर आदि मालवा क्षेत्र में पाई जाती है. इस नस्ल की गाय की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर मानी जाती है. साथ ही दुग्ध उत्पादन के मामले में भी इस गाय को पहचाना जाता है.
- निमाड़ी नस्ल - इस नस्ल की गाय प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है. खासतौर से बड़वानी, खंडवा, खरगोन आदि क्षेत्र में यह नस्ल पर्याप्त संख्या में पाई जाती है. यह नस्ल गिर और खिलारी नस्ल की गाय से मेल खाती है, क्योंकि इन्हीं नस्ल की क्रॉसब्रीडिंग से निमाड़ी नस्ल विकसित हुई है.
- केनथला नस्ल - गाय की यह नस्ल मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है. आमतौर पर इस नस्ल की गाय का कद छोटा होता है, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट मजबूत होती है.
- गाओलाओ नस्ल - इस नस्ल की गाय मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा से लेकर महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है. यह नस्ल फुर्तीली और गर्म मौसम में भी अनुकूल बने रहने में सक्षम होती है. इसे अरवी नाम से भी जाना जाता है.
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15 नवंबर से मिल सकता है नई योजना का लाभ
प्रदेश में देसी नस्ल पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह नई योजना 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की है. 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में इसको लांच किया जा सकता है. इस योजना के लिए प्रदेश के 100 उन गांवों को चुना जाएगा, जहां यह देसी नस्ल की गाय बहुतायात में पाई जाती हैं. इन गांव के 5-5 गौ पालकों को इस योजना के लिए चुना जाएगा. इस योजना पर राज्य सरकार सालाना 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी .