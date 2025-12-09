ETV Bharat / state

पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर मारने का आरोप, शादी से लौटने के बाद हुआ था विवाद

रायपुर: राजधानी के डीडी नगर थानाक्षेत्र की घटना है. जहां पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है. घटना 4 दिसंबर की है. गंभीर रूप से जलने के बाद सोमवार को पति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

डीडी नगर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार यादव ने घटना की जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया "डीडी नगर का रहने वाला 45 साल का अरुण पटवा 4 दिसंबर की देर रात अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के बाद घर लौटा. घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया. इस दौरान अरुण पटवा के एक हाथ में पेट्रोल और दूसरे हाथ में जलता हुआ एक कपड़ा था. इसी दौरान आग की लपटें अरुण पटवा के ऊपर चली गई, और देखते ही देखते आग फैल गई. अरुण पटवा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान सोमवार को पति की मौत हो गई."

मृतक के परिजनों का आरोप

पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जलाया है. परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

रायपुर पुलिस कर रही जांच

डीडी नगर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक के परिजन और पत्नी के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. पड़ोसियों के भी बयान लिए जा रहे हैं. शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. डीडी नगर थाना प्रभारी का कहना है कि जांच के बाद मामले में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पत्नी के खिलाफ अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है.