अचानक बढ़ी ठंड तो रायपुर के वूलन मार्केट में लगी ग्राहकों की भीड़, गर्म कपड़ों की बढ़ी डिमांड

सिक्किम, चंडीगढ़ समेत बाहरी राज्यों से आए दुकानदार: राजधानी रायपुर के मोतीबाग चौक पर स्थानीय दुकानदारों के साथ ही मैनपाट, दार्जलिंग, नेपाल और सिक्किम जैसी जगहों से भी लोग आकर दुकान लगा रहे हैं. मोती बाग चौक में स्थानीय और बाहरी दुकानदार को मिलाकर लगभग 50 दुकानें सज गई है. जहां पर रौनक देखने को मिल रही है. इन दुकानों में बच्चों से लेकर बड़ों तक के गर्म कपड़े उपलब्ध है,.

रायपुर: राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से ठंड बढ़ गई है. इसके चलते गर्म कपड़ों के बाजारों में रौनक दिख रही है. ठंड शुरू होते ही ग्राहकों की भीड़ इन दुकानों में दिख रही है. अलग-अलग वैरायटी और रेंज के कपड़े उपलब्ध हैं. दुकानदारों का कहना है कि, पिछले साल की तुलना में इस बार गर्म कपड़ों के दाम में करीब 10% की वृद्धि हुई है.

शुरुआत में दिखी अच्छी ग्राहकी: हर बार की तरह इस साल भी कुछ पैटर्न और वैरायटी में बदलाव या नयापन दिखा है. शाल, स्वेटर, जैकेट, मफलर, मंकी कैप में लेदर, वूलन समेत कई तरह के कपड़े हैं. इसे ग्राहक पसंद भी कर रहे हैं. 3 दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही दुकानों में ग्राहकी ठीक-ठाक दिखी है. ज्यादातर भीड़ रविवार के दिन देखने को मिलती है. स्थानीय दुकानदारों ने चार दिन पहले ही अपनी दुकान सजाई है, लेकिन बाहर के दुकानदार अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ही अपनी दुकान लगा ली थी.

हम लोग भी ठंड को देखते हुए स्वेटर या जैकेट खरीदने के लिए दुकानों में पहुंचे हैं. स्थानीय दुकान में डिस्काउंट मिलता है, लेकिन तिब्बती और मैनपाट के दुकानदारों में फिक्स रेट है.- ग्राहक

महिला और बच्चों के लिए स्वेटर और जैकेट में हमारे पास कई वैरायटी है, इस बार ठंड रायपुर में पिछले तीन दिनों से अच्छी पड़ रही है. दुकानों में ग्राहकी भी ठीक है.- दुकानदार

जैकेट की रेंज करीब 1000 से शुरू: दुकानदारों का मानना है कि अभी नवंबर का महीना है. दिसंबर तक अच्छी ठंड पड़ने की उम्मीद है. आने वाले फरवरी महीने तक बाहर से आए दुकानदार अपना कारोबार करेंगे. उन्होंने बताया कि, सिंपल जैकेट की शुरुआती रेंज करीब 1000-1200 रुपए हैं. वही लेदर वाली जैकेट की कीमत 3 हजार रुपए से शुरू है. कॉटन वाली जैकेट 2300 से 2500 रुपए के हैं.

क्या है नया: स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पिछले चार दिनों से मौसम ठीक है. ठंड पड़ रही है रोजी-रोटी और व्यवसाय ठीक-ठाक चल रहा है. साल और स्वेटर नए पैटर्न में आए हैं. इस साल मिंक जैकेट, फेदर लेदर जैसे कुछ जैकेट ट्रेडिंग में हैं.

आपको बता दें कि, सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है. वहीं राजधानी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है.