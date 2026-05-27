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नौतपा के बीच रायपुर में बदला मौसम, कुछ देर तेज हवाओं के साथ बारिश, पेड़ गिरे, बिजली व्यवस्था भी प्रभावित

कुछ देर तेज हवाओं के साथ बारिश, पेड़ गिरे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: बुधवार को अचानक रायपुर में मौसम का मिजाज बदला और नौतपा के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. छत्तीसगढ़ में सोमवार से भीषण गर्मी (नौतपा) की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण प्रदेश का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. इस बीच बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली लेकिन इससे उमस भी बढ़ सकती है.

शहर में दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच तेज आंधी चली और कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली. इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई. इतनी तेज आंधी के कारण शहर के ऑक्सीजन पार्क और रेलवे स्टेशन के पास बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए.

नौतपा के बीच रायपुर में बदला मौसम, कुछ देर तेज हवाओं के साथ बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली व्यवस्था भी हुई ठप

जहां एक तरफ पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया. इसके अलावा, तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और विद्युत आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई.

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिक एस.के. अवस्थी के अनुसार, इस अचानक हुए बदलाव की मुख्य वजह दक्षिण बिहार और उसके आसपास के इलाकों में बना एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (चक्रवाती हवाओं का घेरा) है. इसके साथ ही, दक्षिण बिहार से लेकर झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक एक 'द्रोणिका' (ट्रफ लाइन) बनी हुई है.

इसी मौसमी सिस्टम के असर से रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली है.