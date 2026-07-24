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मानसून की एक्टिविटी कम होते ही रायपुर में हल्की उमस, 27 जुलाई से फिर बनेगा सिस्टम, जानिए कम और ज्यादा बारिश वाले जिले

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश, 27 जुलाई से 3 दिन तक सक्रिय होगा मानसून

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27 जुलाई से 3 दिन तक सक्रिय होगा मानसून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 3:26 PM IST

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रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में पिछले 5 से 7 दिनों तक अच्छी बारिश हुई. लेकिन गुरुवार से बारिश कम होने के कारण शुक्रवार सुबह से गर्मी और उमस महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है. इसी वजह से अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है.

27 जुलाई से अगले तीन दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने के आसार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो बाद में लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है. इसके असर से 27 जुलाई से अगले तीन दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय होगा. इस दौरान अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

आज कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 27 मिमी बारिश रायगढ़ में हुई. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि चौथे से सातवें दिन के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

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मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में अब तक कितनी बारिश हुई

छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, 24 जुलाई तक प्रदेश में करीब 480 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक लगभग 400 मिमी बारिश ही दर्ज की गई है.

सामान्य से ज्यादा बारिश वाले जिले

बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और सारंगढ़-बिलाईगढ़.

सामान्य से कम बारिश वाले जिले

बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, जशपुर, कबीरधाम और कांकेर.

सामान्य बारिश वाले जिले

बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सक्ती.

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