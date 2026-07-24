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मानसून की एक्टिविटी कम होते ही रायपुर में हल्की उमस, 27 जुलाई से फिर बनेगा सिस्टम, जानिए कम और ज्यादा बारिश वाले जिले

27 जुलाई से 3 दिन तक सक्रिय होगा मानसून ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )