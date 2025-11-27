रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर: केशकाल में बन रही ट्विन टनल की खुदाई पूरी, अंतिम ब्लास्ट का वीडियो देखिए
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल बन रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 5:30 PM IST
कांकेर: रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से बस्तर को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिल रही है. इसी के तहत केशकाल में बन रही ट्विन टनल (जुड़वा सुरंग) का काम लगभग पूरा हो गया है. टनल केशकाल विकासखंड के गोविंदपुर गांव में तैयार हुई है.
विस्फोट के बाद खुली टनल: ट्विन टनल की दाएं ओर की दूसरी टनल भी 26 नवंबर की शाम विस्फोट के बाद खोल दी गई. इससे पहले 30 सितंबर 2025 में बाएं साइड की टनल में खुदाई कर उसे दोनों ओर से खोला गया था.
क्या है प्रोजेक्ट, क्या होगा फायदा: भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है. इस कॉरिडोर के बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगी. रायपुर-विशाखापट्टनम यात्रा का समय 12-14 घंटे से घटकर मात्र सात से आठ घंटे रह जाएगा.
टनल में कुछ और काम बाकी: टनल का काम कर रही केएमवी प्रोजेक्ट लिमिटेड के सतीश रेड्डी ने बताया कि इसका कार्य नवंबर 2024 से शुरू हुआ था. ठीक एक साल में 2.75 किमी लंबी टनल की खुदाई पूरी कर ली गई. हालांकि खुदाई के अलावा और भी काम है जिसमें एक साल का समय लगेगा.
पहाड़ में किया गया ब्लास्ट: छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल बनाने के लिए हर दिन बासनवाही पहाड़ी के अंदर 300 किलो बारूद से ब्लास्ट किया गया. तब जाकर दोनों टनल में खुदाई का काम पूर्ण हुआ. एक टनल की लंबाई 2.7 किमी है. दोनों टनल की लंबाई कुल 5.58 किमी है. जनवरी 2027 में यह टनल आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी.
ऐसी होगी 6 लेन ट्विन टनल
- 15 मीटर तक चौड़ी होगी प्रत्येक टनल
- 11.5 मीटर का 3 लेन का कैरेज वे निर्माण किया जाएगा
- 8.5 मीटर ऊंचाई होगी टनल की
- 500 मीटर की दूरी पर क्रॉस पासिंग की व्यवस्था की गई है
- टनल में ट्रैफिक शुरू होने के बाद अंदर लाइट के साथ-साथ डविटंग सिस्टम भी लगाया जाएगा.
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है. इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में वाहनों का दबाव कम होगा. सुरंग भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होने वाली है. केएमवी कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम तेज गति से एक्सटर्नल के निर्माण कार्य को पूरा करने में जुटी हुई है.