रायपुर के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का 1 नवंबर को उद्घाटन, लगे हैं AI कैमरे, सामने आने पर दिखेगा आदिवासी लुक

1 नवंबर को PM मोदी इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे. इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है.

Tribal Freedom Fighters Museum
रायपुर के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का 1 नवंबर को उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 7:47 PM IST

7 Min Read
रायपुर: स्थापना के 25 साल पर छत्तीसगढ़ को कई उपहार मिलने जा रहे हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण रायपुर में निर्मित देश के पहला अत्यधिक आदिवासी डिजिटल संग्रहालय है. शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस संग्रहालय में आदिवासियों का जनजीवन, जान नायकों की गौरव गाथा, लोक संस्कृति को नवीन तकनीक के साथ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. देखिए ये रिपोर्ट-

शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

16 गैलरी बनाई गई: यह देश के पहला आदिवासी डिजिटल संग्रहालय है. शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जो बनाया जा रहा है उसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ओडिशा और कोलकाता के कलाकार भी शामिल हैं. इसमें कुल 16 गैलरी बनाई जा रही है जिसमें राज्य के तमाम वैसे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में और आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाएगी जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुए.

म्यूजियम में इन आंदोलन की प्रदर्शनी

हल्बा विद्रोह (1774-1779)

यह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है. बस्तर क्षेत्र में राजगद्द विवाद और अकाल की स्थिति से यह संघर्ष बना जिसे हलबा जनजाति की ओर से चलाया गया. अंग्रेजों, मराठों और दरियाव देव के संयुक्त दमन से विद्रोह कुचल दिया गया, पर इसने स्वतंत्रता चेतना जगाई.

Tribal Museum Raipur
आदिवासी म्यूजियम में 16 गैलरी बनाई गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा विद्रोह (1792)

राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में सरगुजा रियासत के लोगों ने अंग्रेजों और रक्सेल राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष किया. 1857 की क्रांति में भी यहां के कोल और अन्य जनजातियों ने फिर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए. यह विद्रोह स्थानीय स्वराज और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था.

Tribal Freedom Fighters Museum
म्यूजियम में कई आंदोलन की प्रदर्शनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भोपालपट्टनम विद्रोह (1795)

कैप्टन मिंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बस्तर में प्रवेश का प्रयास किया. गोंड, कोया, दोरला और माड़िया जनजातियों ने अपने हथियारों से उसका मार्ग रोका. यह संघर्ष स्थानीय लोगों का विदेशी शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र प्रतिरोध साबित हुआ.

परलकोट विद्रोह (1824-1825)

अबूझमाड़ और हल्बा जनजातियों ने राजा गेंद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना के खिलाफ संघर्ष किया. लंबे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने परलकोट को घेरकर राजा गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी. यह बस्तर की वीरता का प्रतीक बना.

Tribal Museum Raipur
संग्रहालय अनुसूचित जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर भी काम करेगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तारापुर विद्रोह (1842-1854)

दीवान दलगंजन सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बढ़ाए गए करों (टकोली) का विरोध किया. मुरिया, माड़िया और हल्बा जनजातियों ने उनका साथ दिया. अंग्रेजों ने पहले तो दमन किया, पर जनता के एकजुट विरोध के कारण कर नीति वापस लेनी पड़ी. यह कर-नीति विरोधी सफल आंदोलन था.

मेरिया विद्रोह (1842-1863)

दंतेवाड़ा क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण माड़िया और मुरिया जनजातियों ने विद्रोह किया. अंग्रेजों ने देवी-देवताओं की पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की थी. आदिवासियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न बनाकर संगठित विरोध किया.

Tribal Freedom Fighters Museum
देश के पहला आदिवासी डिजिटल संग्रहालय है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई विद्रोह (1859)

दक्षिण बस्तर में अंग्रेजों द्वारा साल-सागौन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वन नीति के विरोध में यह आंदोलन हुआ. नागलु दोरा, जंगू राजू और अन्य नेताओं ने नेतृत्व किया. 'एक साल वृक्ष के पीछे..एक आदमी का सिर' का नारा गूंजा. अंग्रेजों को आखिरकार समझौता करना पड़ा.

लिंगा गढ़ विद्रोह (1856)

धुरवराव, यादोराव और बाबूराव जैसे स्थानीय वीरों ने अंग्रेजी कर वसूली और जल-जंगल-जमीन पर कब्जे के विरोध में हथियार उठाए. महीनों चले संघर्ष में अनेक आदिवासी शहीद हुए. अंग्रेजों ने प्रमुख नेताओं को फांसी दी, पर स्वतंत्रता की लौ बुझी नहीं.

Tribal Museum Raipur
पूरा परिसर 9.75 एकड़ की भूमि में बनाया जा रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोनाखान विद्रोह (1857)

वीर नारायण सिंह ने अकालग्रस्त जनता को बचाने के लिए अंग्रेजी गोदामों का अन्न गरीबों में बांट दिया. उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दे दी गई. यह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बलिदान माना जाता है.

रानी-चो-चेरस आंदोलन (1878)

बस्तर की रानी जुगराज कुंवर और स्थानीय माड़िया-मुरिया महिलाओं ने राजा भोरमदेव के विदेशी विवाह और अंग्रेजी हस्तक्षेप का विरोध किया. 8 साल तक चला यह महिला नेतृत्व वाला आंदोलन सामाजिक परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बना.

Tribal Freedom Fighters Museum
आदिवासी संग्राम और आदिवासियों की वीरता की पूरी कहानी का चित्रण किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूमकाल विद्रोह (1910)

वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों की वन नीति, कर वसूली और बेगारी के खिलाफ संगठित विद्रोह किया. लाल कालिंदी सिंह इसके राजनीतिक मार्गदर्शक थे. 1910 का भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सशस्त्र स्वतंत्रता लड़ाई मानी जाती है.

विरासत की धरोहर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 1 नवंबर को जिस म्यूजियम का उद्घाटन होने जा रहा है. यह आदिवासियों के संघर्ष की वह कहानी है जो दमन के विरोध में आदिवासी आंदोलन के रूप में शुरू हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो म्यूजियम बनाया गया है वह अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित है.

यह हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत और धरोहर के बारे में जानकारी मिले. अपने समुदाय के हितों और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो संघर्ष इस समुदाय ने किया है उसे सहेज कर रखना हम सबकी प्राथमिकता है- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

raipur veer narayan singh museum
शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैमरे के सामने आए तो बन जाएंगे आदिवासी: छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे आदिवासी संग्रहालय में बहुत सारी चीज अत्याधुनिक तरीके से तैयार की जा रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से संग्रहालय में कैमरा लगाया गया है, जिसमें कई ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसमें अगर आप कैमरे के सामने आते हैं तो आपकी पूरी वेशभूषा आदिवासियों की तरह हो जाएगी.

आदिवासी जिस तरीके का पोशाक पहनते हैं, आदिवासियों का जिस तरीके का रहन-सहन, जंगल या दूसरे स्थान हैं वह आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा. यह सारी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को इस संग्रहालय के उद्घाटन के बाद शुरू हो जाएगी.

14 गैलरी में 650 मूर्तियां: नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे. अभी तक जो निर्माण हुआ है उसमें कुल 14 गैलरी बना दी गई हैं. इसमें 650 मूर्तियों को स्थापित किया गया है. झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह सहित तमाम आदिवासी सत्याग्रह को दिखाया गया है. पूरे संग्रहालय में मल्टीमीडिया, वीएफएक्स जैसी तकनीक देखने को मिलेगी. साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र भी इसमें दिखाए गए हैं.

वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय अनुसूचित जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर भी काम करेगा. यह पूरा परिसर 9.75 एकड़ की भूमि में बनाया जा रहा है. इसमें आदिवासी संग्राम और आदिवासियों की वीरता की पूरी कहानी का चित्रण किया गया है. जिस परिसर में यह वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बन रहा है उसके बगल के परिसर में ही छत्तीसगढ़ी आदिवासी संग्रहालय भी स्थापित है. आदिवासी संग्रहालय में आदिवासियों के जनजीवन से लेकर पूरी सभ्यता को दिखाया गया है. इसमें बहुत समान इस तरह के हैं जो आदिवासी समाज के लोग अपने उपयोग में लाते थे. कई लड़ाई में भी उपयोग करते थे.

VEER NARAYAN SINGH MUSEUM RAIPUR
INDIA FIRST TRIBAL DIGITAL MUSEUM
आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम
संग्रहालय का उद्घाटन
TRIBAL FREEDOM FIGHTERS MUSEUM

