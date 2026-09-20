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बप्पा के दरबार में बच्चों की ऐसी भीड़, आखिर गणपति पंडाल में क्या है खास, NEET से भ्रष्टाचार तक, छात्रों ने रखी अनोखी फरियाद

रायपुर के भटगांव में लिटिल स्टार गणेशोत्सव की अनोखी थीम आकर्षण का केंद्र बन गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Little Star Ganesh Utsav Committee Raipur
लिटिल स्टार गणेशोत्सव समिति रायपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 7:14 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणपति बप्पा का एक ऐसा पंडाल सजा है, जहां दिन हो या रात, बच्चों की भीड़ उमड़ रही है. कोई स्कूल से पहुंच रहा है, तो कोई दूर-दूर से साइकिल चलाकर बप्पा के दर्शन करने आ रहा है. आखिर इस पंडाल में ऐसा क्या है, जो बच्चों को अपनी ओर खींच रहा है.

भटगांव के मितान चौक पर लिटिल स्टार गणेशोत्सव समिति ने इस बार ऐसी थीम तैयार की है, जिसमें भगवान गणेश की भक्ति के साथ छात्रों के भविष्य की चिंता भी नजर आ रही है. NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से लेकर भ्रष्टाचार और भर्ती में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर संदेश देते इस पंडाल में बच्चे बप्पा से देश के भविष्य के लिए खास आशीर्वाद मांग रहे हैं.

रायपुर का अनोखा गणपति पंडाल (ETV BHARAT)

छात्रों के भविष्य पर केंद्रित गणपति पंडाल

राजधानी रायपुर के भटगांव मितान चौक पर लिटिल स्टार गणेशोत्सव समिति की ओर से सजाया गया गणेश पंडाल इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और छात्र-छात्राएं पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि पंडाल में सिर्फ रात के समय ही भीड़ नहीं जुट रही, बल्कि दिन में भी बच्चे बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्र-छात्राओं तक, हर कोई इस अनोखी थीम को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है.

Raipur Ganpati Pandal
गणेश पंडाल देखने आ रहे बच्चे (ETV BHARAT)

पंडाल में छात्रों की समस्याओं को मिली जगह

इस गणेश पंडाल की सबसे खास बात है इसकी थीम. हाल ही में NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहां सजावट की गई है. इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है. पंडाल में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है-हे विघ्नहर्ता, देश के भविष्य छात्रों के मार्ग से भ्रष्टाचार का विघ्न दूर करें. इसके साथ ही लिखा है-शिक्षित युवा, सशक्त भारत… उज्ज्वल भारत का भविष्य. पंडाल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.

तस्वीरों से दिया जागरूकता का संदेश

पंडाल में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस जवानों और छात्र-छात्राओं की तस्वीरें लगाई गई हैं. इन तस्वीरों के माध्यम से युवाओं के सपनों और उनके भविष्य से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाया गया है. तस्वीरों और पंडाल की सजावट में कई महत्वपूर्ण संदेश लिखे गए हैं

• योग्यता को मौका दो, भ्रष्टाचार को नहीं

• छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो

• शिक्षा का कारोबार मत करो.

• भर्ती में पारदर्शिता लाओ

• अपने भविष्य के साथ जुआ मत खेलो

ये स्लोगन बच्चों और युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में ईमानदारी और निष्पक्षता का संदेश दे रहे हैं.

Raipur Unique Ganpati Pandal
रायपुर का गणपति पंडाल (ETV BHARAT)

बप्पा के दर्शन को पहुंच रहे बच्चे

इस अनोखे पंडाल को देखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. कोई स्कूल से सीधे यहां पहुंच रहा है, तो कोई दूर-दराज से साइकिल चलाकर गणपति बप्पा के दर्शन करने आ रहा है. प्रतिमा देखने पहुंचे बच्चों का कहना है कि भगवान गणेश की प्रतिमा बेहद सुंदर है और पंडाल के जरिए एक अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है. बच्चों का कहना है कि यहां भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ी परेशानियां दूर हों, उनके साथ अन्याय न हो और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों का अंत हो.

बच्चों ने बप्पा से की प्रार्थना

पंडाल में पहुंचने वाले बच्चों के लिए यह थीम सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा एक संदेश भी है. बच्चे भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के छात्रों को आगे बढ़ने का सही अवसर मिले. उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और शिक्षा व भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे. यही वजह है कि यह पंडाल बच्चों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

"छात्रों के भविष्य को दी गई प्रमुखता"

लिटिल स्टार गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष गोपी साहू का कहना है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर इस बार पंडाल की थीम तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि पंडाल में कॉलेज स्टूडेंट्स, नर्सिंग के विद्यार्थियों और स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया है. इन सभी को भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है. समिति अध्यक्ष का कहना है कि इस थीम के जरिए वे संदेश देना चाहते हैं कि देशभर के छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए और उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.

रायपुर के भटगांव में सजा यह गणेश पंडाल आस्था के साथ छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों को भी सामने ला रहा है. यहां पहुंचने वाले बच्चे बप्पा से अपने लिए ही नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं. भक्ति के बीच एक उम्मीद, छात्रों के मार्ग से भ्रष्टाचार का विघ्न दूर हो और देश का भविष्य और भी उज्ज्वल बने.

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