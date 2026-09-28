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हत्यारा पति ICU में: पत्नी पर चाकू से 15 और बच्चों पर 8 बार किए ताबड़तोड़ वार, चंद मिनटों में उजड़ गई घर की खुशियां

पति की स्थिति स्टेबल होते ही माना पुलिस उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Raipur Mana Police Station Doomratari
रायपुर ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: माना थाना इलाके के डूमरतराई, साहू पारा में हुए तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी ने घर में सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी की जान ली थी. आरोपी जब पत्नी पर चाकू से जानलेवा वार कर रहा था, उस वक्त मां को बचाने के दोनों बेटे पहुंचे. इस बात से नाराज होकर पिता ने दोनों बेटों का भी कत्ल कर दिया. पति को शक था कि उसकी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है. चरित्र शंका के चलते ही आरोपी पति ने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी जख्मी कर लिया था. फिलहाल पुलिस आरोपी पति का स्टेटमेंट नहीं ले पाई है. तबीयत में सुधार होते ही पुलिस आरोपी का स्टेटमेंट दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी.

ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

माना थाना प्रभारी जितेंद्र डहरिया ने कहा, "आरोपी पति अपनी पत्नी पर चरित्र शंका किया करता था. इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद भी होता रहता था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया. बीच बचाव करने आए बच्चों पर भी वार कर बैठा.''

Raipur Mana Police Station Doomratari
रायपुर ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

आरोपी पति ने पत्नी चंद मिनटों में ही पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 वार कर दिए. मासूम बच्चों ने जब मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी पिता ने उनको भी चाकुओं से गोद डाला. आरोपी ने 9 और 11 साल के बच्चों पर 6 से 7 बार चाकू के घातक वार किए. चाकू के वार से दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. पति खुद का भी जीवन खत्म करना चाहता था. आरोपी को गंभीर हालत में रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है. आईसीयू में उसका इलाज जारी हैै. पति की हालत गंभीर बनी हुई है. स्थिति में सुधार होने के बाद उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा: जितेंद्र डहरिया, जांच अधिकारी, माना थाना

बालोद का रहने वाला है पूरा परिवार

पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी पति भुवनेश्वर साहू मूल रूप से बालोद का रहने वाला है. आरोपी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रायपुर के माना थाना इलाके के डूमरतराई क्षेत्र के साहू पारा में रहता था. आरोपी का आए दिन अपनी पत्नी से विवाद होता रहता था. दोनों बच्चों और महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है. माना थाना पुलिस ने बताया कि वारदात 27 तारीख के दिन दोपहर 1 बजे से 1 बजकर 30 मिनट के बीच हुई थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चे मृत मिले और महिला ने अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया.

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