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छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, ट्रैफिक पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी, धूप से बचने के लिए अहम निर्देश

तेज गर्मी में रायपुर ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी ( ETV BHARAT )

ट्रैफिक जवान दूजराम कश्यप ने बताया कि गर्मी के दिनों में पीक आवर्स में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि धूप तेज होने के कारण ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते. ठंड और बरसात तो जैसे-तैसे ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी परेशानी होती है. ट्रैफिक कम होने पर छाया वाली जगह देखकर खड़े हो जाते हैं. पिक आवर टाइम में भीड़ ज्यादा है तो ड्यूटी जरूरी हो जाती है.

रायपुर : राजधानी सहित प्रदेश में लगभग 44 डिग्री के करीब अधिकतम तापमान पहुंच गया है, जिसकी वजह से तेज गर्मी और धूप महसूस हो रही है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. ट्रैफिक ड्यूटी के समय में भी बदलाव किया गया है.

गर्मी में काम करते ट्रैफिक पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)

ट्रैफिक जवान शालिकराम साहू ने बताया कि गर्मी के दिनों में ट्रैफिक संभालने में दिक्कत तो होती है, लेकिन हमारी आदत सी बन गई है.

रायपुर में गर्मी के बीच ड्यूटी करते ट्रैफिक जवान (ETV BHARAT)

ट्रैफिक जवानों के लिए एडवाइजरी जारी

राहत की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस को लू और गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. समय-समय पर पानी और ORS का घोल पीने की सलाह दी गई है. गर्मी को देखते हुए विभाग ने समय में भी फेरबदल कर दिया है. सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक की ड्यूटी ट्रैफिक संभालने के लिए दी जा रही है.

तेज धूप में ड्यूटी करते रायपुर ट्रैफिक पुलिस के जवान (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ?

ट्रैफिक ACP रमेश येरेवार ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है, जिससे लगातार उन्हें धूप का सामना न करना पड़े. ट्रैफिक के जवानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि गर्मी में ड्यूटी के दौरान ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करते रहें. चौक चौराहो में ड्यूटी करने वाले जवानों को बड़ी साइज की छतरियां भी दी गई है, जो धूप से बचाव कर सकें. इन्हें दोपहर की ड्यूटी में अब सुबह 9:00 से दोपहर 12 तक बुलाया जा रहा है ताकि गर्मी से थोड़ी राहत इन जवानों को मिल सके.