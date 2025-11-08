ETV Bharat / state

8 और 9 नवंबर को रायपुर का ट्रैफिक प्लान, बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में पहुंचेंगे 20 हजार से ज्यादा दर्शक

छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन रजत जयंती के अवसर पर रायपुर में बाइक रेसिंग चैंपियनशिप हो रही है.

BIKE RACING CHAMPIONSHIP RAIPUR
बाइक रेसिंग चैंपियनशिप रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 12:17 PM IST

रायपुर: रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 8 और 9 नवंबर को होगा. जिसमें 20 हजार से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की संभावना है.

रायपुर ट्रैफिक रूट: राजधानी में बाइक चैंपियनशिप को देखते हुए दोपहर 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सड़कों में भीड़ की स्थिति बनेगी. ऐसे में भीड़ से बचने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करनी होगी. रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को देखते हुए रूट प्लान और पार्किंग व्यवस्था तय की है. दर्शकों को आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और सभी इस अद्भुत आयोजन का भरपूर आनंद ले सकें. इसके लिए आयोजन समिति ने पूरी व्यवस्था कर ली है.

आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र के बीच स्थित है. आयोजन स्थल पर पार्किंग उपलब्ध नहीं है. ऐसे में दर्शकों से अपील की गई है, कि यथासंभव टूव्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें ताकि आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए पार्किंग: ट्रैफिक पुलिस और आयोजकों ने दर्शकों से अपील की है कि बाइक रेसिंग के इस अद्भुत कार्यक्रम को देखने बाइक चिन्हित पार्किंग में पार्क कर पहुंचें. जो दर्शक अन्य जिलों से कार, बस से आना चाहते हैं, वे ग्रास मेमोरियल ग्राउंड काली माता मंदिर के सामने आकाशवाणी चौक में गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं. कुछ गाड़ियां गांधी मैदान और सप्रे स्कूल ग्राउंड, मारवाड़ी श्मशान घाट के सामने और महाराजबंद तालाब के किनारे रोड पर पार्क कर सकते हैं.

नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग आयोजन स्थल पहुंचने के लिए श्री हनुमान मंदिर से सप्रे स्कूल गेट तक का मार्ग दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक सामान्य आवागमन के लिए बाधित रह सकता है. इस दौरान असुविधा से बचने के लिए कृपया बिजली ऑफिस, कालीबाड़ी चौक, पुलिस लाइन, पिछले गेट से बुढ़ेश्वर मंदिर मार्ग का उपयोग करने की अपील ट्रैफिक पुलिस ने की है.

