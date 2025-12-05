ETV Bharat / state

लंबे समय तक गाड़ी और हॉर्न की आवाज से बहरेपन का खतरा, लोगों को हो रही सुनने में दिक्कत, जानिए लक्षण और बचाव

रायपुर में बढ़ती गाड़ियां और उसका बढ़ता शोर बना खतरा, गाड़‍ियों के हॉर्न से लोगों की सुनने की क्षमता कमजोर हो रही है.

Noise Pollution Raipur
लंबे समय तक गाड़ी और हॉर्न की आवाज से बहरेपन का खतरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 1:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी रायपुर में जनसंख्या के साथ-साथ गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. चौक-चौराहों पर जाम और लगातार बजते हॉर्न की वजह से लोगों के कानों पर बुरा असर पड़ रहा है. रोजाना तेज आवाजें सुनने वाले लोग धीरे-धीरे सुनने की क्षमता खो रहे हैं. जिले में कुल 18 लाख 30 हजार 80 वाहन मौजूद हैं, जिसके कारण शोर का स्तर लगातार बढ़ रहा है.

इस रिपोर्ट में जानिए लोगों की परेशानी के साथ इसके लक्षण और बचाव के तरीके-

ट्रैफिक की आवाज से लोगों को हो रही है सुनने में परेशानी, जानिए लक्षण और बचाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कम सुनाई देने की शिकायत: गाड़ी और हॉर्न की वजह से गार्ड घनश्याम को कम सुनाई दे रहा है. कान वाले डॉक्टर के पास चेक कराने के बाद उन्हें पता चला कि कान की हड्डी गल गई है. ऐसी ही परेशानी फैक्ट्री कर्मचारी भानु साहू की भी है. भानु साहू पिछले 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. फैक्ट्री की मशीनों और हॉर्न की आवाज की वजह से उन्हें पिछले दो महीनों से कम सुनाई देने लगा.

मैं पिछले 10 सालों से गार्ड की नौकरी कर रहा हूं. गाड़ी और हॉर्न की आवाज सुनकर दिमाग खराब हो जाता है. ऐसा लगता है कान फट जाएगा. तेज आवाज की वजह से दिमाग भी सुन्न हो जाता है, लेकिन क्या करें गार्ड की नौकरी है. ये भी करनी पड़ेगी- गार्ड घनश्याम सोनी

फैक्ट्री में बड़ी-बड़ी मशीन के साथ ही गाड़ी और हॉर्न की वजह से पिछले दो महीने से कानों में कम सुनाई दे रहा है. जांच की तो डॉक्टर ने अब मशीनों के शोर से बचने ईयर प्लग लगाने के लिए कहा है- भानु साहू, फैक्ट्री वर्कर

Noise Pollution Raipur
110 डेसीबल तक शोर, ENT विशेषज्ञ की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रैफिक डिसिप्लिन की कमी: सुरक्षित भव फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. संदीप धुप्पड बताते हैं कि भारत में गाड़ियों का शोर अब आम समस्या बन चुका है. लोग बिना जरूरत लगातार हॉर्न बजाते हैं, सिग्नल ग्रीन होते ही हॉर्न बजना नहीं रुकता है. लोगों में ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से इस तरह की समस्या बनी हुई है. इसका सबसे ज्यादा असर चौक चौराहो पर जिनकी दुकान होती हैं

लंबे समय तक शोर झेलने के बाद लोग बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं. हमारी NGO ने पहले कई गाड़ियों में "नो हॉन्किंग" (No Honking) स्टिकर लगाए थे, जागरूक भी किया था. आगे और इस तरह के कार्यक्रम करेंगे- डॉ संदीप धूप्पड़ चेयरमेन सुरक्षित भव फाउंडेशन

Noise Pollution Raipur
आवाज से होने वाली परेशानी के लक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

110 डेसीबल तक शोर, ENT विशेषज्ञ की चेतावनी: ENT विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता बताते हैं कि ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में शोर 110 डेसीबल तक पहुंच जाता है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रैफिक पुलिस, रेहड़ी वाले, सड़क किनारे दुकानदार होते हैं. शुरुआत में मरीज को पता नहीं चलता, लेकिन शांत जगह पर कानों में सीटी या सनसनाहट महसूस होने लगती है.

धीरे-धीरे व्यक्ति को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देना कम हो जाता है. कई बार लोग आवाज तो सुनते हैं, पर शब्दों को समझ नहीं पाते और गलत उच्चारण करने लगते हैं. ये इसके लक्षण हैं- ENT विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता

Noise Pollution Raipur
हॉर्न से होने वाली परेशानी के लिए बचाव के तरीके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हो सकता है स्थायी नुकसान: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज हॉर्न या मशीनरी की आवाज सुनता है, तो उसकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है. जब कई लोग एक साथ बात करते हैं, तो मरीज को समझ नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है. डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मामले में हर हफ्ते 5 से 10 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं.

Noise Pollution Raipur
गाड़ी और हॉर्न की आवाज से बहरेपन का खतरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे बचें इस शोर से?

  • ज्यादा शोर वाले इलाकों से दूर रहें
  • बेवजह हॉर्न बजाने से बचें
  • ट्रैफिक या औद्योगिक क्षेत्र में काम करने पर ईयर प्लग / ईयर मफ लगाएं
  • लंबे समय तक तीखी आवाज में न रहें
रायपुर में ट्रैफिक जाम की वजह बन रहे ऑटो और ई रिक्शा , सवारी बिठाने के चक्कर में कहीं भी रोक दे रहे गाड़ी
CCTNS रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार, सिर्फ वन क्लिक पर क्रिमिनल हिस्ट्री और क्राइम रिकॉर्ड
आधुनिक मशीन से एक दिन में 3 क्विंटल काजू का उत्पादन, कोरबा के किसान खेती से लेकर पैकेजिंग तक का कर रहे काम

TAGGED:

TRAFFIC NOISE HEARING LOSS
EAR DAMAGE BY HORN
हॉर्न की आवाज
ट्रैफिक शोर
NOISE POLLUTION RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.