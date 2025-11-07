118 साल पहले रायपुर के टाउन हॉल में गूंजा वंदे मातरम्, आज भी ये भवन है आजादी के नायकों का गवाह
रायपुर के टाउन हॉल का वंदे मातरम् गीत और भारत की आजादी की लड़ाई से गहरा नाता रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 7:34 PM IST
रायपुर: देशभर में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर कई आयोजन हो रहे हैं. इसी कड़ी में आपको रायपुर के टाउन हॉल की कहानी बताते हैं जो वंदे मातरम् गीत का ऐतिहासिक गवाह रहा है. 118 साल पहले इस टाउन हॉल में वंदे मातरम गीत को गया गया था और भारत को आजाद करने के लिए यहां से आजादी के नायकों ने वंदे मातरम गीत के साथ आजादी का विगुल भी फूंका था. देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट-
विक्टोरिया हॉल भी कहते थे: 1887 में जब इस भवन का निर्माण किया गया था तो इसे विक्टोरिया हॉल का नाम दिया गया था. लेकिन वर्तमान समय में अब इसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाता है. टाउन हॉल रायपुर कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय के बीच में स्थित है. एक तरफ वंदे मातरम् को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं लेकिन जिस टाउन हॉल का कनेक्शन राष्ट्रगीत को लेकर रहा है वहां कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन नहीं किया गया है. हालांकि यह भवन अपने भीतर वंदे मातरम गीत के 118 साल पहले के सुर को आज भी सजोए हुए हैं जो भारत की आजादी के क्रांति का एक वाहक भी बना था.
टाउन हॉल और वंदे मातरम् का कनेक्शन: रायपुर का विक्टोरिया हॉल वंदे मातरम गीत के लिखे जाने के 12 साल बाद बनाया गया था. 7 नवंबर 1875 को इस गीत को साहित्य पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया था. 1875 के बाद 1887 में विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया था. इसके निर्माण का मुख्य मकसद यहां पर बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जनों की चर्चा को जगह देना था.
1887 में इस भवन को बनाया गया था. 1905 के बंगाल विभाजन के बाद लोगों के भीतर इस बात को लेकर एक राजनीतिक विरोध शुरू हुआ था. मातृभूमि को लेकर एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम गाते हुए लोग प्रभात फेरी निकलने लगे. उसी क्रम में इस टाउन हॉल में भी वंदे मातरम गीत को गाया गया था. आज भी है टाउन हॉल वंदे मातरम गीत के गाए जाने के 118 साल पूरा होने पर ऐतिहासिक गवाह की दरख़्त के रूप में खड़ा है.