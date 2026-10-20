रायपुर से कुरुद और रावघाट के लिए ट्रेन सेवा शुरु, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, इलेक्ट्रिक इंजन मेंटनेंस फैसिलिटी का भी शिलान्यास
सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से दो नई यात्री ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई.वहीं इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 7:21 PM IST
रायपुर : रायपुर रेलवे स्टेशन से सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर से कुरूद तक चलने वाली रेलसेवा का शुभारंभ किया. वहीं रावघाट स्टेशन पर कांकेर सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उसेंडी मौजूद रहे. इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास रिमोट दबाकर किया. इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे.
दो नई ट्रेनों की शुरुआत
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर से रावघाट और रावघाट से जगदलपुर रेल सेवा शुरू करने की मांग काफी पुरानी है. रायपुर से रावघाट तक ट्रेन संचालित होने के साथ ही रायपुर से कुरूद तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है. आने वाले दिनों में लोग रायपुर से धमतरी तक की यात्रा करने के साथ ही रायपुर से जगदलपुर तक की यात्रा रावघाट होते हुए कर सकेंगे.
कुरूद से धमतरी और रावघाट से जगदलपुर रेल पहुंच सके इसके लिए काम शुरू कर दिए गए हैं. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लोगों को रायपुर से धमतरी और रायपुर से जगदलपुर तक रेल सेवा का लाभ मिल सकेगा- विष्णुदेव साय,सीएम छग
पीएम मोदी को सीएम ने कहा धन्यवाद
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुरूद से आगे धमतरी तक रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. आगे चलकर धमतरी से रायपुर तक ट्रेन संचालित होगी. ये दोनों सौगात के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का साधुवाद और धन्यवाद करते हैं. छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.
कुरुद आने जाने वाले यात्रियों ने बताया अनुभव
रेलयात्री वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस ट्रेन में मैं पहली बार रायपुर से कुरूद तक की यात्रा कर रहा हूं. ट्रेन शुरू होने के पहले लोग बस से कुरूद तक जाते थे. बस में रायपुर से कुरूद तक का किराया लगभग 70 से 80 रुपए लगता है. यात्री ने बताया कि इस ट्रेन में रायपुर से कुरूद तक का किराया मात्र 20 रुपए है.
आज से 10 साल पहले छोटी लाइन पर रायपुर से धमतरी तक ट्रेन का संचालन हो रहा था. उस ट्रेन में समय ज्यादा लगता था और वह ट्रेन कंफर्ट नहीं था. यह ट्रेन उस ट्रेन की तुलना में काफी अच्छी है. इसमें सुविधा भी अच्छी मिलेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा. इस ट्रेन के शुरू होने के बाद लोगों को बस के सफ़र से छुटकारा मिल जाएगा- वीरेंद्र गुप्ता,रेलयात्री
पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक सफर
यात्री गोपाल दास यादव ने बताया कि मैं इस ट्रेन से अभी रायपुर से कुरूद तक जा रहा हूं और इसी ट्रेन से वापस रायपुर आऊंगा. यह ट्रेन चालू हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है. इसके पहले मैं छोटी लाइन वाली ट्रेन में भी आना-जाना किया करता था. उस समय किराया मात्र 3.20 रुपए हुआ करता था.
पहले दिन ट्रेन शुरू होने पर उन्हें पास उपलब्ध कराया गया है. जिसकी मदद से वह कुरूद तक यात्रा करने के बाद वापस रायपुर आएंगे. इस ट्रेन का मजा लेने के लिए हम जा रहे हैं. ट्रेन में काफी अच्छी सुविधाएं हैं. मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं. ब्राड गेज कुरूद तक चालू कर दिए हैं - गोपाल दास यादव,यात्री
डेली आने जाने वालों को होगा फायदा
कुरूद के रहने वाले रेलयात्री राजेश कुमार कश्यप ने बताया कि बस में कुरूद तक लगभग बस का किराया 80 से 100 रुपए देने पड़ते हैं. वही रात में बस में सफर करते हैं तो 150 रुपए तक देने पड़ जाते हैं. इस ट्रेन के शुरू होने से डेली आने जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा. स्कूल कॉलेज और जॉब करने वाले लोगों के लिए ये बहुत फायदा देने वाला ट्रेन है. हमें पता चला है कि ट्रेन सुबह और शाम में कुरूद तक चलेगी हम चाहते हैं कि दोपहर में भी एक ट्रेन का संचालन हो.
बस से सस्ता पड़ेगा किराया
वहीं रेलयात्री निर्मलकर ने बताया कि रायपुर से कुरूद तक रेल कनेक्टिविटी जो शुरू हुई है इस क्षेत्र के लोगों के साथ ही मुझे भी इसका लाभ मिलेगा. क्योंकि मैं धमतरी का रहने वाला हूं और रोजाना मैं रायपुर से धमतरी अप डाउन करता हूं. ट्रेन का किराया बस की तुलना में काफी कम है. ऐसे में हमारा किराया भी बचेगा. कुरूद या फिर धमतरी से रायपुर आने वाले के लिए राजधानी का सफर सुगम और सस्ता हो जाएगा.
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