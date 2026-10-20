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रायपुर से कुरुद और रावघाट के लिए ट्रेन सेवा शुरु, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, इलेक्ट्रिक इंजन मेंटनेंस फैसिलिटी का भी शिलान्यास

रायपुर से कुरुद और रावघाट के लिए ट्रेन सेवा शुरु ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर रेलवे स्टेशन से सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर से कुरूद तक चलने वाली रेलसेवा का शुभारंभ किया. वहीं रावघाट स्टेशन पर कांकेर सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उसेंडी मौजूद रहे. इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास रिमोट दबाकर किया. इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे.

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