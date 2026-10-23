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रायपुर में चोरी की वारदातों पर पुलिस का एक्शन, 2 घटनाओं में 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर में चोरी की वारदातों पर पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: टिकरापारा थाना पुलिस ने गुरुवार को चोरी की 2 वारदातों में शामिल 1 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी जब्त कर लिए हैं. पकड़े गए आरोपी सूने मकान को अपना निशाना बनाते थे.

बाथरूम और किचन में लगे नल भी चोरी श्याम तांती निवासी रावतपुरा फेस 02 ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके घर में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच चोरी हुई. अज्ञात चोर घर में लगे ताले को तोड़कर अलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने बाथरूम और किचन में लगे नल को भी नहीं छोड़ा. सूचना के आधार पर टिकरापारा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था.