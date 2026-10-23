रायपुर में चोरी की वारदातों पर पुलिस का एक्शन, 2 घटनाओं में 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
चोरी के 7 लाख के सोने चांदी के आभूषण जब्त, टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 12:54 PM IST
रायपुर: टिकरापारा थाना पुलिस ने गुरुवार को चोरी की 2 वारदातों में शामिल 1 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी जब्त कर लिए हैं. पकड़े गए आरोपी सूने मकान को अपना निशाना बनाते थे.
बाथरूम और किचन में लगे नल भी चोरी
श्याम तांती निवासी रावतपुरा फेस 02 ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके घर में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच चोरी हुई. अज्ञात चोर घर में लगे ताले को तोड़कर अलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने बाथरूम और किचन में लगे नल को भी नहीं छोड़ा. सूचना के आधार पर टिकरापारा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था.
दूसरा केस- सोने-चांदी के जेवरात पार
दूसरे मामले में पीड़ित देवनारायण साहू निवासी रावतपुरा कॉलोनी में थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 7 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच कोई अज्ञात चोर उसके घर में प्रवेश करके अलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात और चांदी का सिक्का चोरी कर ले गया.
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा
टिकरापारा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने अपनी जांच शुरू की. घटनास्थल में चोरी कि वारदात और तरीकों के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मण महानंद और शेख खोकन को पकड़ कर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की. धारा 331 (4) 305 BNS के तहत ये कार्रवाई की गई है.
एक आरोपी पहले भी जा चुका है जेल
आरोपियों ने बताया कि चोरी के जेवरात को बिक्री करने के लिए दूरपति बाई साहू को दिया गया था. तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 घटनाओं में चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात और नगद रकम 7 लाख रुपए के बरामद किए हैं. आरोपी लक्ष्मण महानंद पूर्व में भी टिकरापारा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में जेल जा चुका है. उक्त कार्रवाई टिकरापारा पुलिस एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने की है.