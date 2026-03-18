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रायपुर में अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे 3 की मौत

आशंका जताई जा रही है कि सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से तीनों की मौत हुई.

RAIPUR SEPTIC TANK ACCIDENT
रायुपर हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 7:45 AM IST

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रायपुर: राजधानी के निजी अस्पताल में देर शाम बड़ी घटना हुई. अस्पताल के सेप्टिक टैंक में सफाई कर रहे तीन लोगों की मौत हो गई. सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से तीनों की मौत की आशंका है.

सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से तीन की मौत

जानकारी के अनुसार पहले एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए उतरा था. जहरीली गैस के संपर्क में आने से वह टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया. इसके बाद दो और लोग उसे निकालने के लिए पहुंचे लेकिन वे भी जहरीली गैस के संपर्क में आ गए. जिसके बाद तीनों में से कोई भी नहीं लौटा. तीनों की मौत हो चुकी थी.

कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को टैंक से निकाला

घटना की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई. मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. कुछ ही देर में रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची. टैंक से शवों को निकालने की कोशिश शुरू हुई. कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया. रायपुर पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना पचपेड़ी नाका क्षेत्र स्थित अस्पताल में हुई. उन्होंने बताया कि मृतक टैंक की सफाई कर रहे थे.

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जहरीली गैस के सांस लेने से तीनों की मौत हुई है- रायपुर पुलिस अधिकारी

फिलहाल मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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