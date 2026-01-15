ETV Bharat / state

रायपुर में IND Vs NZ T20I मैच: टिकट से लेकर समोसे तक के दाम तय, वेंडर पहनेंगे ‘रेट-लिस्ट टी-शर्ट’!

आज (15 जनवरी) शाम 7 बजे से रायपुर टी20 मैच की टिकट बिक्री शुरू होगी. मैच से पहले खाद्य समाग्री के दाम फिक्स किए गए.

RAIPUR T20 MATCH TICKET
रायपुर T20 मैच: टिकट से लेकर समोसे तक के दाम तय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 5:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: भारत-न्यूजीलैंड का T20 मैच 23 जनवरी को रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होना है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार मैच के दौरान कुछ अलग और दिलचस्प व्यवस्था देखने को मिलेगी. जहां एक ओर संघ ने इस मैच के लिए टिकट के रेट जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बिकने वाली खाद्य सामग्री के दाम भी पहले से तय कर दिए गए हैं.

आज (15 जनवरी) शाम 7 बजे से रायपुर टी20 मैच की टिकट बिक्री शुरू होगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वेंडर नहीं, चलता-फिरता मेन्यू कार्ड!: इस बार स्टेडियम और उसके आसपास वेंडर एक जैसी टी-शर्ट पहने नजर आएंगे, जिस पर बेची जाने वाली खाद्य सामग्री के दाम लिखे होंगे. इसका मकसद यह है कि दर्शकों को पहले से ही खाने-पीने की चीजों की सही कीमत पता रहे और कोई भी वेंडर तय रेट से ज्यादा वसूली न कर सके. यह व्यवस्था पिछली बार हुए मैच के दौरान स्टेडियम में खाद्य सामग्री के मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतों के बाद की गई है.

आज शाम से शुरू होगी बिक्री: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (CSCS) ने 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले इंडिया बनाम न्यूज़ीलैंड T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टिकट की पूरी जानकारी साझा कर दी है. CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया ने मैच को लेकर जरूरी जानकारियां दीं. विजय शाह ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए खास टिकट का इंतजाम किया गया है. स्टूडेंट टिकट, जिनकी कीमत ₹800 रखी गई है, सिर्फ इनडोर स्टेडियम में ही मिलेंगे और हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि इस भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री आज (15 जनवरी) शाम से शुरू होगी, जिसका क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछली बार की तरह इस बार भी ticketgenie वेबसाइट पर टिकट मिलेंगी.

स्टैंड टिकट की कीमतें

  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 3,500

प्रीमियम कैटेगरी में

  • सिल्वर टिकट ₹7,500
  • गोल्ड टिकट ₹10,000
  • प्लैटिनम टिकट ₹12,500
  • कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट ₹25,000

पिछली बार हुए मैच में खाद्य सामग्री को लेकर मनमानी वसूली की कई शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद इस बार संघ ने यह अनोखा और सख्त फैसला लिया है. अब दर्शकों को समोसा लेने से पहले “भैया कितना?” पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेट सीधे वेंडर की टी-शर्ट पर लिखा होगा.

  • समोसा (100 ग्राम) – ₹50
  • सैंडविच (एक पीस) – ₹60
  • बर्गर – ₹80
  • आइसक्रीम – MRP अनुसार
  • वेफर्स – MRP अनुसार
  • पफ – ₹50
  • पिज़्ज़ा – ₹250
  • पॉपकॉर्न (कोन) – ₹60
  • पॉपकॉर्न (टब) – ₹100
  • स्टीम मोमो (शाकाहारी) – ₹150
  • स्टीम मोमो (चिकन) – ₹200
  • फ्राइड मोमो (शाकाहारी) – ₹200
  • फ्राइड मोमो (चिकन) – ₹250

बिना टिकट नो एंट्री: संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी. स्टेडियम में सिर्फ टिकट और पासधारी लोगों को ही प्रवेश मिलेगा. बिना टिकट या पास के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दरअसल पिछले मैच के दौरान कुछ लोगों को दीवार फांदते देखा गया था.

क्रिकेट का जश्न या रेट-लिस्ट का त्योहार?: रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले के साथ-साथ इस बार दर्शकों की नजरें मैदान से ज्यादा शायद वेंडरों की टी-शर्ट और रेट-लिस्ट पर टिकी रहेंगी. कुल मिलाकर, रायपुर का यह मैच अब सिर्फ भारत बनाम न्यूज़ीलैंड नहीं, बल्कि दर्शक बनाम महंगाई, समोसा बनाम पॉपकॉर्न और वेंडर बनाम रेट-लिस्ट टी-शर्ट सिस्टम का मुकाबला भी बन गया है.

छत्तीसगढ़ में आईपीएल, सीएम विष्णुदेव साय को जर्सी भेंटकर आरसीबी का विशेष आमंत्रण
रायपुर में 23 जनवरी को IND Vs NZ T20 मैच, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बनी खास पहचान
'अगर आप के पास स्किल है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता': पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़

TAGGED:

IND VS NZ MATCH TICKET
RAIPUR T20 MATCH
T20 TICKET AND FOOD RATE
रायपुर मैच टिकट दाम
RAIPUR T20 MATCH TICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.