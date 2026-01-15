ETV Bharat / state

रायपुर में IND Vs NZ T20I मैच: टिकट से लेकर समोसे तक के दाम तय, वेंडर पहनेंगे ‘रेट-लिस्ट टी-शर्ट’!

रायपुर: भारत-न्यूजीलैंड का T20 मैच 23 जनवरी को रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होना है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार मैच के दौरान कुछ अलग और दिलचस्प व्यवस्था देखने को मिलेगी. जहां एक ओर संघ ने इस मैच के लिए टिकट के रेट जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बिकने वाली खाद्य सामग्री के दाम भी पहले से तय कर दिए गए हैं.

आज (15 जनवरी) शाम 7 बजे से रायपुर टी20 मैच की टिकट बिक्री शुरू होगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वेंडर नहीं, चलता-फिरता मेन्यू कार्ड!: इस बार स्टेडियम और उसके आसपास वेंडर एक जैसी टी-शर्ट पहने नजर आएंगे, जिस पर बेची जाने वाली खाद्य सामग्री के दाम लिखे होंगे. इसका मकसद यह है कि दर्शकों को पहले से ही खाने-पीने की चीजों की सही कीमत पता रहे और कोई भी वेंडर तय रेट से ज्यादा वसूली न कर सके. यह व्यवस्था पिछली बार हुए मैच के दौरान स्टेडियम में खाद्य सामग्री के मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतों के बाद की गई है.

आज शाम से शुरू होगी बिक्री: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (CSCS) ने 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले इंडिया बनाम न्यूज़ीलैंड T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टिकट की पूरी जानकारी साझा कर दी है. CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया ने मैच को लेकर जरूरी जानकारियां दीं. विजय शाह ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए खास टिकट का इंतजाम किया गया है. स्टूडेंट टिकट, जिनकी कीमत ₹800 रखी गई है, सिर्फ इनडोर स्टेडियम में ही मिलेंगे और हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि इस भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री आज (15 जनवरी) शाम से शुरू होगी, जिसका क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछली बार की तरह इस बार भी ticketgenie वेबसाइट पर टिकट मिलेंगी.