त्योहार के बीच सफाईकर्मी हड़ताल पर, कांग्रेस का तंज- महापौर जापान में और रायपुर कचरे के ढेर में, ये ट्रिपल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन

डंपिंग यार्ड के बाहर धरना: रायपुर में सफाईकर्मियों को देखने का काम रामकी कंपनी का है. इनके करीब 850 कर्मचारी और वाहन चालक अचानक हड़ताल पर चले गए हैं. ये वही कर्मचारी हैं जो रोज सुबह शहर के कोने-कोने से कचरा उठाते हैं, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करते हैं और रायपुर की सड़कों को साफ रखते हैं. अब वही कर्मचारी दलदल सिवनी स्थित डंपिंग यार्ड के बाहर धरने पर बैठे हैं, हाथों में तख्तियां लिए नारे लगा रहे हैं, न्याय दो या काम बंद.

रायपुर. दीपावली की सफाई हर घर में चल रही है, मगर राजधानी की सड़कों पर कचरा फैल रहा है. वजह है सफाईकर्मियो की हड़ताल, कचरा गाड़ियां थम गई हैं और शहर की कमान संभालने वाली महापौर इस वक्त जापान भ्रमण पर हैं. कांग्रेस ने इस पर तंज कसा, उनका कहना है कि, जनता कचरे में डूबी है, और नगर निगम पर्यटन में.

क्या है आरोप: कर्मचारियों का आरोप है कि, पिछले कई सालों से वेतन नहीं बढ़ा. महंगाई बढ़ी, पेट्रोल-डीजल बढ़ा, त्योहारों पर भी बोनस नहीं मिलता. अब बस, बहुत हुआ. धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कचरा गाड़ियों की चाबियां तक सौंप दी हैं. डंपिंग यार्ड के गेट पर वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं और शहर के कई वार्डों में कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं.

त्योहार में जब सब अपने घर की सफाई करते हैं, हम शहर की करते हैं, लेकिन हमें ही इंसाफ नहीं मिलता. वेतन नहीं बढ़ा, इंश्योरेंस नहीं है, बोनस नहीं मिलता अब हम काम नहीं करेंगे जब तक लिखित में फैसला नहीं होता- राजकुमार साहू, कर्मचारी, रामकी कंपनी

कांग्रेस ने उठाया मुद्दा: जैसे ही सफाईकर्मी धरने पर बैठे, कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने नगर निगम प्रशासन और महापौर पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, दीपावली का वक्त है, शहर में कचरा फैला है और महापौर जापान में हैं. रायपुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है जो अब ‘ट्रबल इंजन’ बन गई है. जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान हैं और प्रशासन मौन है.

ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है.- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

अधिकारियों का क्या कहना है: नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद पांडेय ने कहा कि, आज सुबह जानकारी मिली कि रामकी कंपनी के वाहन चालक और सफाईकर्मी स्ट्राइक पर हैं. हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. जिला प्रशासन, श्रम विभाग और कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत जारी है. उनकी प्रमुख मांग वेतन वृद्धि, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा हैं. उम्मीद है जल्द समाधान निकलेगा.

यह समय हड़ताल का नहीं है. दीवाली जैसे मौके पर सभी को सफाई का महत्व समझना चाहिए. उम्मीद है कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जल्द काम पर लौटेंगे. -विनोद पांडेय, अपर आयुक्त, नगर निगम

वैकल्पिक व्यवस्था क्या है: नगर निगम ने दावा किया है कि अगर हड़ताल लंबी खिंची, तो वैकल्पिक टीम लगाई जाएगी. अन्य जोन के सफाईकर्मियों को बढ़ाकर सफाई व्यवस्था बहाल की जाएगी. दीपावली को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को अलर्ट कर दिया गया है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई वार्डों में कचरा 2-2 दिनों से नहीं उठा, और लोगों को खुद नाक पर रूमाल रखकर गुजरना पड़ रहा है.