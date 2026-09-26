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GROUND REPORT: ईटीवी भारत से बोले रायपुर के यूथ, रायपुर का कचरा सबसे बड़ा खतरा, नेपाल जैसे बन रहे हालात, कंक्रीट का शहर नहीं है विकास

तीन दिनों से छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश ने एक तरफ जहां नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की है. कई क्षेत्रों में खेतों में पानी भर गया है. खेती लायक जो भी तैयार फसल है उसे नुकसान होने की चर्चा हो रही है. वहीं बाढ़ के पानी से उन लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं जो लोग महादेव घाट के आसपास व्यवसाय करते हैं. इन्हीं में से कुछ युवाओं ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपना पक्ष रखा और उन लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह बाढ़ लंबे समय बाद आई है. लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है पर्यावरण को बचाने की जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से राजनीति पर्यावरण बचाने की दावों को हकीकत में नहीं बदल पा रही है, इसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आएंगे.

ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ईटीवी भारत ने उन तमाम लोगों से बात की जो वहां के स्थानीय हैं. खारून को बचाने और नदी में आ रहे रायपुर के कचरे को लेकर लोगों के भीतर एक गुस्सा भी दिखा है. नदी के वर्तमान पानी के प्रवाह को लेकर एक चिंता भी है कि अगर समय रहते स्थितियों को नहीं सुधारा गया तो नदियों की स्वच्छंदता, निर्मलता और अभिरलता प्रभावित होगी. ईटीवी भारत से बात करते हुए रायपुर के युवाओं ने कहा कि जिस तरह के हालात बने हैं, उसमें रायपुर का कचरा खारून नदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है.

रायपुर: महादेव घाट पर खारून नदी के पुल के ऊपर से बह रहे पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. कई लोगों ने बताया कि ऐसा नजारा उन्होने पहली बार देखा है. जिला प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी का सबब यह भी है की खारुन नदी पर बना यह पुल रायपुर और दुर्गा को जोड़ता है. अमलेश्वर की तरफ से रायपुर का पूरा रास्ता ही कट गया है. लगभग 3 लाख की आबादी जो रोज इस पुल से आवागमन करती थी पूरे तौर पर ठहर गई है. जो लोग इसके आसपास रोजगार करते थे, जो लोग खारून नदी के किनारे अपने छोटे-मोटे कारोबार चलाते थे वह सभी लोग बैठ करे खारुन नदी के इस भयावह बाढ़ और पानी को देख रहे हैं.

महादेव घाट पर दिखा खारून नदी का रौद्र रूप

ईटीवी भारत से बात करते हुए महादेव घाट के रहने वाले अंकित कुमार ने कहा, ''आज नदी के किनारे लोग आकर बस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए. लेकिन आज जो भी पानी इस नदी में दिख रहा है यह हमारे किसी काम का नहीं है. क्योंकि यह पानी बहकर समुद्र में चला जाएगा और उस पानी का हम उपयोग नहीं कर सकेंगे. सरकार वाटर हार्वेस्टिंग की बात करती है और हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने की बात करती है. लेकिन बारिश के समय जो पानी सड़क से बहता है उसके वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम सरकार क्यों नहीं कर रही.''





कंक्रीट के बढ़ते जंगल बढ़ा रहे खतरा

स्थानीय युवा कहते हैं, ''कंक्रीट का जंगल बना देना या पूरे शहर को कंक्रीट से पाट देना विकास नहीं है. अभी नेपाल में जो हालत हुए हैं वह बहुत बड़ा उदाहरण है. हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं. लगातार पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है और इस पर सरकार ईमानदारी से और मजबूती से कोई काम नहीं कर रही है. आने वाले समय में इसका खामियाजा रायपुर को भुगतना पड़ेगा. क्योंकि जिस तरह से पानी कई क्षेत्रों में नीचे जा रहा है उसे पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है.''

जल संरक्षण के उपाय खोजना जरूरी: युवा

स्थानीय युवा कहते हैं, ''आज नदी में पानी बढ़ा है तो लोगों को पानी दिखने जरूर आ रहा है. लेकिन जिस तरीके से वाटर लेवल नीचे जा रहा है यह लोगों को नहीं दिख रहा है और आने वाले समय में यह सबसे गंभीर समस्या होगी.'' ईटीवी भारत से बात करते हुए रायपुर के युवाओं ने कहा कि रायपुर नगर निगम खारुन नदी को बहुत नुकासन पहुंचा रहा है. यह इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. क्योंकि रायपुर नगर निगम की जो नाले हैं वह सीधे खारुन नदी में आकर मिलते हैं और उसे निकालन वाला कचरा खारुन नदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और सरकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

नाव पर युवाओं से चर्चा

नाव पर ईटीवी भारत के साथ चर्चा करते हुए महादेव घाट के लोगों ने कहा, ''हम जहां बैठे हुए हैं यह पार्किंग है. यहां पर फोर व्हीलर की पार्किंग सरकार ने बनवाई है. यहां आज नाव चलाने की नौबत आ गई है. अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी किस कदर बढ़ा है. हालांकि कई साल पहले इस तरह की स्थितियां बनी थी. लेकिन लंबे समय बाद फिर यह हालात बने हैं. एक बात की चर्चा जरूर है की जो जल संग्रहण क्षमता खारून नदी की रायपुर शहर के आसपास है और जिस तरह के हालात अभी बने हैं, इस पर सरकार को एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत है.''

रायपुर नगर निगम को लेनी चाहिए जिम्मेदारी

युवाओं का कहना है कि अगर उनके द्वारा उठाया गया सवाल अपना उत्तर नहीं खोज पाया, तो आने वाले समय में सवाल और ज्यादा बढ़ जाएंगे. शायद खारून नदी के लिए यह सब कुछ इतना खटकने लगेगा कि इसका इंतजाम और इसकी साफ-सफाई बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी. यह भी सच है कि नदी के आसपास का पूरा जीवन और सभ्यता ही प्रभावित हो जाएगी.

इस वजह से खारून नदी पर मंडरा रहा खतरा

ईटीवी भारत से चर्चा में युवाओं ने कहा कि नदी सिर्फ पानी ले जाने का जरिया नहीं है, नदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है. नदी जो हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और भविष्य को गति देने का काम करती है. बाढ़ के पानी ने रायपुर की युवाओं की मन की बात को बाहर निकाला है. जरूरत इस बात की है कि सरकार इस विषय पर विचार करें की खारून को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है. क्योंकि एक मत जिस पर सभी लोग जोर देकर कह रहे हैं कि रायपुर का कचरा खारून नदी के लिए खतरा है.

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