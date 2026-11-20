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रायपुर के छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बनाई पहचान, साउथ कोरिया के रोबोटेक्स इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा

रायपुर के छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बनाई पहचान ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर के वेदिक इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा सातवीं के विद्यार्थी पराक्रम सिन्हा और मोहम्मद गौस अंसारी का चयन दक्षिण कोरिया में 28 एवं 29 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली रोबोटेक्स इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है. दोनों विद्यार्थी इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दोनों विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री साय ने छात्रों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं.

सीएम विष्णुदेव साय ने मेहनत को सराहा