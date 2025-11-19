ETV Bharat / state

APIS से लैस होगा रायपुर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों की सटीक जानकारी

रायपुर : रायपुर रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम (APIS) की शुरुआत जल्द होगी. इससे रेल यात्रियों को ट्रेन के लाइव लोकेशन के साथ ही ट्रेन के करंट स्टेटस का पता चलेगा. अभी तक रेल यात्री अपने मोबाइल में ट्रेन की जानकारी लेते थे, लेकिन स्टेशन में इस सिस्टम के शुरू होने के बाद रेल यात्रियों को बार-बार मोबाइल से ट्रेन का लोकेशन देखने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा.रायपुर रेल मंडल में इसकी शुरुआत रायपुर रेलवे स्टेशन से होगी. रायपुर में यह सिस्टम लागू होने के बाद रिस्पांस अच्छा रहा तो दूसरे स्टेशनों पर भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा. दीपावली और छठ पर्व के दौरान रेलवे ने होल्डिंग एरिया में ट्रायल के रूप में इसे शुरू किया था जिसका रिस्पांस भी अच्छा रहा.









कैसे काम करता है APIS : रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि एपीआईएस सिस्टम यानी ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की लाइव लोकेशन मिलेगी. साथ ही यात्रियों को ये भी पता चल जाएगा कि कितनी देर में ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी. इसके साथ ही किसी ट्रेन में देरी हो रही है तो कितनी देरी हो रही है, इस बात की जानकारी भी इसके माध्यम से मिल सकेगी. ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और उसका करंट रनिंग स्टेटस क्या है. इन सब की जानकारी स्क्रीन के माध्यम से रेल यात्रियों को मिल सकेगी.रायपुर रेल मंडल में ट्रायल बेस पर सबसे पहले रायपुर रेलवे स्टेशन पर इसको शुरू किया जाएगा. जिस पर काम भी चालू कर दिया गया है. जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी.