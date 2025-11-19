ETV Bharat / state

APIS से लैस होगा रायपुर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों की सटीक जानकारी

रायपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्रियों को APIS यानी ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम का लाभ मिलेगा.

Raipur station equipped with APIS
APIS से लैस होगा रायपुर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 6:41 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : रायपुर रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम (APIS) की शुरुआत जल्द होगी. इससे रेल यात्रियों को ट्रेन के लाइव लोकेशन के साथ ही ट्रेन के करंट स्टेटस का पता चलेगा. अभी तक रेल यात्री अपने मोबाइल में ट्रेन की जानकारी लेते थे, लेकिन स्टेशन में इस सिस्टम के शुरू होने के बाद रेल यात्रियों को बार-बार मोबाइल से ट्रेन का लोकेशन देखने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा.रायपुर रेल मंडल में इसकी शुरुआत रायपुर रेलवे स्टेशन से होगी. रायपुर में यह सिस्टम लागू होने के बाद रिस्पांस अच्छा रहा तो दूसरे स्टेशनों पर भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा. दीपावली और छठ पर्व के दौरान रेलवे ने होल्डिंग एरिया में ट्रायल के रूप में इसे शुरू किया था जिसका रिस्पांस भी अच्छा रहा.




कैसे काम करता है APIS : रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि एपीआईएस सिस्टम यानी ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की लाइव लोकेशन मिलेगी. साथ ही यात्रियों को ये भी पता चल जाएगा कि कितनी देर में ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी. इसके साथ ही किसी ट्रेन में देरी हो रही है तो कितनी देरी हो रही है, इस बात की जानकारी भी इसके माध्यम से मिल सकेगी. ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और उसका करंट रनिंग स्टेटस क्या है. इन सब की जानकारी स्क्रीन के माध्यम से रेल यात्रियों को मिल सकेगी.रायपुर रेल मंडल में ट्रायल बेस पर सबसे पहले रायपुर रेलवे स्टेशन पर इसको शुरू किया जाएगा. जिस पर काम भी चालू कर दिया गया है. जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी.

APIS से लैस होगा रायपुर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस सिस्टम के लिए रेलवे स्टेशन पर अलग से स्क्रीन लगेंगे ताकि रेल यात्री दूर से ही स्क्रीन देखकर अपने ट्रेन का लोकेशन जान सकेंगे. प्रारंभिक चरण में ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत रायपुर से की जाएगी. त्योहार के समय जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी, उस समय रेलवे के द्वारा होल्डिंग एरिया में इस तरह का ट्रायल किया गया था. जिसके बाद अब इसे प्लान करते हुए पूरे रायपुर स्टेशन में लगाया जाएगा. प्रपोजल अप्रूवल बजट जैसे काम किया जा रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा - अवधेश त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम

रायपुर रेलवे स्टेशन हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर स्थित है. जहां पर रोजाना 100 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही होती है. त्योहार के सीजन में एक लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं. अक्सर ट्रेन घंटों देरी से पहुंचती है. जिस कारण यात्री प्राइवेट एप या रेलवे के एप NTES से बार-बार लोकेशन देखते हैं. कई बार ट्रेन डायवर्ट होने पर इसकी जानकारी प्राइवेट ऐप से नहीं मिल पाती जिसके कारण रेल यात्रियों को परेशान होना पड़ता है. ऐसे में ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम शुरू होता है तो रेल यात्रियों की परेशानी खत्म हो जाएगी.


आदिवासियों के संस्कृति और संघर्ष की गाथा कहता संग्रहालय, जानिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक की खासियत


गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदला स्कूलों का समय, ठंड के कारण प्रशासन ने जारी किया आदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा दौरा, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी, वायुसेना ने किया ट्रायल रन

Last Updated : November 19, 2025 at 7:13 PM IST

TAGGED:

ACCURATE INFORMATION ABOUT TRAINS
RAIPUR STATION EQUIPPED WITH APIS
रायपुर रेलवे स्टेशन
ऑटोमेटेड पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम
APIS SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.