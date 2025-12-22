ETV Bharat / state

मूक-बधिरों को आत्मनिर्भर बनाने स्किल डेवलपमेंट शिविर, कार्डबोर्ड से पूजा की थाली बनाना और सजाना सीख रहे

कार्डबोर्ड थालियों का इस्तेमाल पर्व-त्यौहार के साथ शादियों में किया जा सकता है. इसे बनाकर मूक-बधिर स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं.

Raipur Skill Development Camp
कार्डबोर्ड से पूजा की थाली बनाना और सजाना सीख रहे मूक-बधिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
रायपुर: राजधानी के जैनम मानस भवन में 18 से 23 दिसंबर तक दिव्यांग बच्चों के लिए पांच दिवसीय स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम और महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के सहयोग से किया गया है. यहां मूक-बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्किल सिखाई जा रही है.

मूक-बधिरों को आत्मनिर्भर बनाने स्किल डेवलपमेंट शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1200 से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं हिस्सा: इस शिविर में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से आए करीब 1200 दिव्यांग बच्चे हिस्सा ले रहे हैं. शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देना है, जिससे वे आगे चलकर इसे रोजगार और आजीविका का साधन बना सकें.

कार्डबोर्ड से सजावटी पूजा थाली बनाना सिखाया: शिविर में मूक-बधिर बच्चों को कम लागत में कार्डबोर्ड से रंग-बिरंगी सजावटी पूजा की थाली बनाना सिखाया जा रहा है. बच्चों ने बताया कि इस कला को सीखकर वे आगे चलकर स्वरोजगार कर सकते हैं.

Raipur Skill Development Camp
कार्डबोर्ड थालियों का इस्तेमाल पर्व-त्यौहार के साथ शादियों में किया जा सकता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइन लैंग्वेज टीचर ने दी जानकारी: साइन लैंग्वेज टीचर मंजू रंगारी ने बताया कि बच्चे कार्डबोर्ड से पूजा की थाली बना रहे हैं. बच्चों ने सीखा कि थाली में सिंदूर, चावल, फूल और अगरबत्ती रखकर उसे कैसे सजाया जाता है. यह हुनर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा.

आरती की इस थाली को सजाना बच्चों ने सीखा है. इसे सीखकर आगे मूक बधिर बच्चे आत्मनिर्भर बनने के लिए इसे अपनी आजीविका में शामिल करेंगे.- साइन लैंग्वेज टीचर मंजू रंगारी

Divyang Children Training Camp
कार्डबोर्ड से सजावटी पूजा थाली बनाना सिखाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह बनाई और सजाई जा रही थाली

  • सर्कल शेप में कार्डबोर्ड काटा जा रहा है.
  • किनारों पर लेस लगाई जा रही है.
  • रंग-बिरंगे सितारे फेविकोल से चिपकाए जा रहे हैं.

ट्रेनर डोमेश साहू का अनुभव: ट्रेनर ने बताया कि इस पांच दिवसीय शिविर में बच्चों को कार्डबोर्ड से पूजा की थाली बनाना सिखाया जा रहा है. छोटी और बड़ी पूजा थालियां तैयार की जा रही हैं. स्टोन, सितारे और लेस जैसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है. एक थाली 100 से 150 रुपए की लागत में बन जाती है

ये थालियां त्योहारों, शादी-ब्याह और स्वागत समारोह में खूब काम आती हैं और इन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है.- डोमेश साहू, ट्रेनर

Divyang Children Training Camp
कार्डबोर्ड थालियों को बनाकर मूक-बधिर स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम: ट्रेनर ने कहा कि बच्चों में सीखने का उत्साह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. बच्चे कॉलेज और हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन यह हुनर सीखकर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. पूजा थाली को गिफ्ट या बिक्री के लिए तैयार किया जा सकता है.

