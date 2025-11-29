501 सिंदूर के पेड़ों से शहीदों को नमन, वीरता, त्याग और सम्मान का प्रतीक बना रायपुर का सिंदूर पार्क
सिंदूर पार्क पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को समर्पित है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 7:07 PM IST
रायपुर: पहलगाम हमले और देश के लिए शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरूआत की गई. भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा के गांव में 501 सिंदूर के पेड़ शहीदों के सम्मान में रोपे गए. सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में मंगल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, अब वीर जवानों के बलिदान का जीवंत प्रतीक बनकर खड़ा है. इस अवसर पर शहीद दिनेश मिरानिया की पत्नी भी मौजूद रहीं. उनकी मौजूदगी ने लोगों की भावनाओं को और गहरा कर दिया.
सिंदूर का पेड़: मंगल से मातृभूमि तक की श्रद्धा का विस्तार
भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपने घर में एक सिंदूर का पेड़ लगाया था, जिसमें पहले फूल आया और अब उसमें फल भी लग चुका है. यह सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति के माध्यम से शहीदों को नमन की एक जीवंत भावनात्मक अभिव्यक्ति है. विधायक ने कहा कि इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए गांव में 501 सिंदूर के पौधे लगाए गए हैं.
शहीदों के नाम समर्पित अनोखा पार्क
गांव के लगभग 400 लोगों ने मिलकर एक भव्य ‘सिंदूर पार्क’ तैयार किया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मंत्री टैंक राम वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सिंदूर पार्क को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के नाम समर्पित किया गया है. यहां लगा सिंदूर का हर पेड़ एक शख्स की शौर्यगाथा का प्रतीक है.
लोगों ने किया नमन
इस विशेष अवसर पर दिनेश मिरानिया की पत्नी भी मौजूद रहीं. उनके हाथों से उनके पति के नाम पर लगाए गए सिंदूर वृक्ष ने पूरे माहौल को गौरव और भावनाओं से भर दिया. गांववासियों ने इसे देश के सैनिकों और शहीदों को सर्वोच्च सम्मान मानकर समर्पित किया है.
भारत ने शुरु किया था ऑपरेशन सिंदूर
विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि सिंदूर के पेड़ों में अब फूल और फल दिखने लगे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देते हैं कि हमारे लोगों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह हमेशा नई उर्जा, नई प्रेरणा और नई जीवनधारा बनकर पनपता है.
कैसा होता है सिंदूर का पेड़
सिंदूर के पेड़ को कुमकुम ट्री या लिपस्टिक ट्री भी कहते हैं ( सिंदूर के पेड़ का वैज्ञानिक नाम Bixa orellana) है. सिंदूर के पेड़ में लगा फल जब पकता है तो उससे प्राकृतिक सिंदूर बनता है. इसके पेड़ दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है.