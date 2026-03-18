सेप्टिक टैंक में 3 मजदूरों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, कहा - पीड़ित परिवारों को मिले हर संभव मदद
मुख्यमंत्री ने कहा, केवल नगर निगम और रजिस्टर्ड संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज की सफाई होनी चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 10:33 PM IST
रायपुर: निजी अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. सीएम विष्णु देव साय ने हादसे पर दुख जताया. सीएम ने कहा है कि राज्य में जबरन दबावपूर्वक मैनुअल स्केवेंजर्स का कार्य करवाने वाले लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने सीवरेज सफाई के संबध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए.
सीएम ने हादसे पर जताया दुख, मदद के दिए निर्देश
सीएम ने कहा कि केवल नगर निगम के माध्यम से अथवा पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज सफाई का कार्य करवाया जाना चाहिए. साथ ही सफाई के दौरान सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए.मुख्यमंत्री कल राज्य के एक निजी बड़े हॉस्पिटल में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ित वर्ग को हर संभव सहायता दी जाए साथ ही घटना के जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार एक्शन लिया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो. मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध, उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये निर्देश दिए.
सजा के तौर पर 1 साल का कारावास और 50 हजार का जुर्माना
इस मौके पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि जबरन हाथ से मैला उठाने का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों पर ऐक्ट में दंड का भी प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा पचास हजार तक जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता लाने हेतु उचित प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.
नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्ती
राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक है. प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में मैनुअल स्केवेंजर्स रिसर्वे करवाया गया है जिसमें सभी जिला कलेक्टर द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही सम्मान एवं गौरव का क्षण है. बोरा ने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवीय मूल्यों एवं संविधान द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों के विपरीत है. समाज में हर व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. उन्होंने मैन्युअल स्कैवेंजर्स प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सराहनीय प्रयास हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अन्य सहयोगी विभागों और संस्थानों के समन्वित प्रयास की भी सराहना की.
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