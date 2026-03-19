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सेप्टिक टैंक हादसे पर मानव अधिकार आयोग सख्त, तीन मौतों पर स्वतः संज्ञान, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

18 मार्च 2026 को सामने आई इस घटना में एक निजी अस्पताल के सेप्टिक टैंक/गटर की सफाई के दौरान तीन युवकों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई. यह हादसा एक बार फिर सीवरेज सफाई में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई तीन युवकों की दर्दनाक मौत ने प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

श्रमिकों की सुरक्षा नजरअंदाज?

घटना की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, रायपुर ने स्वतः स्फूर्त संज्ञान लिया है. आयोग ने इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला माना है, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया.

कार्यवाहक अध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक के निर्देशानुसार कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी किया गया है. कलेक्टर से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है.

जिम्मेदारी तय करने की मांग

इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को सेप्टिक टैंक में क्यों उतारा गया. अब आयोग की जांच में यह स्पष्ट होगा कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी.

पहले भी उठते रहे हैं सवाल

छत्तीसगढ़ समेत देशभर में सीवरेज और सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मौतों के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं. बावजूद इसके सुरक्षा नियमों का पालन न होना चिंता का विषय बना हुआ है. अब सबकी नजरें मानव अधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि इस दर्दनाक हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा.