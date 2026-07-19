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चलती ट्रेन में कथित 'मोबाइल चोर' को दी सजा, अब यात्री गिरफ्तार

यह घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक आजाद हिंद एक्सप्रेस रायपुर की ओर आ रही थी. उरकुरा और मांढ़र रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा. यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन के दरवाजे के बाहर पायदान से लटक गया.

रायपुर : चलती ट्रेन के भीतर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मोबाइल चोरी के संदेह में एक युवक को यात्रियों ने पकड़ लिया. जान बचाने के लिए वह ट्रेन के दरवाजे के बाहर पायदान से लटक गया, लेकिन एक यात्री ने लगातार लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रेन से गिरकर घायल हुआ युवक अब तक लापता है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े एक यात्री ने बाहर लटक रहे युवक को पहले हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं छूटा तो उसने कई बार उसके सिर और शरीर पर लात मारी. कुछ देर तक युवक किसी तरह पायदान पकड़े रहा, लेकिन लगातार हमले के बाद उसका हाथ छूट गया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. ट्रेन आगे बढ़ती रही और युवक वहीं छूट गया.

दूसरे कोच से रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो

घटना के दौरान दूसरे कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर लटक रहे युवक पर लगातार हमला कर रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया.

वायरल वीडियो पर कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने मामले का संज्ञान लिया. जांच के दौरान आरोपी यात्री की पहचान आर. सुरेश कुमार के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घायल युवक की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, ट्रेन से गिरकर घायल हुआ युवक अभी तक नहीं मिला है. उसकी तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि घायल युवक के मिलने और उसका बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और धारा 117(3) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को भी अहम साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है.