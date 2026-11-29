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रेलवे के विकास कार्य के बीच रायपुर में 80 साल पुराना पैदल मार्ग बंद, हजारों स्थानीय रहवासी परेशान, मार्ग दोबारा खोलने की मांग

रायपुर गुढ़ियारी पैदल मार्ग बंद करने का विरोध ( ETV BHARAT )

रायपुर: रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के बीच करीब 80 साल पुराने पैदल मार्ग को बंद कर दिया गया है. इससे स्थानीय रहवासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. वर्षों से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हजारों लोगों को अब रेलवे स्टेशन आने-जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्रवासियों ने इस पुराने पैदल मार्ग को दोबारा खोलने की मांग उठाई है.

रेलवे का विकास कार्य, जनता की पुरानी राह बंद रायपुर रेलवे स्टेशन के गुढ़ियारी यानी दूसरे प्रवेश द्वार की ओर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य जारी है. लगभग 463 से 482 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला स्वरूप दिया जा रहा है. इसके तहत गुढ़ियारी साइड के पुराने भवनों और कॉलोनी के कुछ हिस्सों को हटाकर आधुनिक टर्मिनल भवन विकसित किया जा रहा है. स्टेशन के सिटी साइड और गुढ़ियारी साइड को जोड़ने के लिए विशाल एयर कॉन्कोर्स और यात्रियों की आवाजाही के लिए फुट ओवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं. इसके साथ ही चौड़ा सर्कुलेटिंग एरिया, पेडेस्ट्रियन प्लाजा और मल्टीलेवल पार्किंग भी विकसित किया जा रहा है.