रेलवे के विकास कार्य के बीच रायपुर में 80 साल पुराना पैदल मार्ग बंद, हजारों स्थानीय रहवासी परेशान, मार्ग दोबारा खोलने की मांग
रायपुर में लोगों ने रेलवे के विकास कार्य के बीच पैदल मार्ग बंद करने पर आपत्ति जताई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 4:41 PM IST
रायपुर: रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के बीच करीब 80 साल पुराने पैदल मार्ग को बंद कर दिया गया है. इससे स्थानीय रहवासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. वर्षों से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हजारों लोगों को अब रेलवे स्टेशन आने-जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्रवासियों ने इस पुराने पैदल मार्ग को दोबारा खोलने की मांग उठाई है.
रेलवे का विकास कार्य, जनता की पुरानी राह बंद
रायपुर रेलवे स्टेशन के गुढ़ियारी यानी दूसरे प्रवेश द्वार की ओर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य जारी है. लगभग 463 से 482 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला स्वरूप दिया जा रहा है. इसके तहत गुढ़ियारी साइड के पुराने भवनों और कॉलोनी के कुछ हिस्सों को हटाकर आधुनिक टर्मिनल भवन विकसित किया जा रहा है. स्टेशन के सिटी साइड और गुढ़ियारी साइड को जोड़ने के लिए विशाल एयर कॉन्कोर्स और यात्रियों की आवाजाही के लिए फुट ओवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं. इसके साथ ही चौड़ा सर्कुलेटिंग एरिया, पेडेस्ट्रियन प्लाजा और मल्टीलेवल पार्किंग भी विकसित किया जा रहा है.
निर्माण कार्य के चलते गुढ़ियारी गेट के आसपास यातायात मार्गों और पार्किंग व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं. इसी बीच कुंद्रापारा के पास से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला करीब 80 साल पुराना पैदल मार्ग भी रेलवे प्रशासन द्वारा बाउंड्रीवाल बनाकर बंद कर दिया गया है.
दशकों से लोग कर रहे इस रास्ते का इस्तेमाल
क्षेत्रवासियों के अनुसार शुक्रवारी बाजार, कुंद्रापारा, नवीन स्कूल गली, कुकरी तालाब, मरही माता मार्ग, पहाड़ी चौक और मंगल बाजार सहित आसपास के मोहल्लों के हजारों लोग दशकों से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. रास्ता बंद होने के बाद उन्हें स्टेशन पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन का विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ स्थानीय नागरिकों की वर्षों पुरानी आवागमन सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
रास्ता खुलवाने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार
इस समस्या को लेकर गुढ़ियारी परिक्षेत्र के बड़ी संख्या में मोहल्लेवासियों और नागरिकों ने राजनेताओं से मुलाकात की. लोगों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार मेनन एवं रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से मुलाकात की. रहवासियों ने अपनी परेशानी बताते हुए रेलवे प्रशासन से चर्चा कर पुराने पैदल मार्ग को दोबारा खुलवाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की.
डीआरएम से चर्चा कर समाधान का दिया आश्वासन
क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने के बाद कुमार मेनन और विकास उपाध्याय ने रेलवे के डीआरएम से चर्चा कर मामले का समाधान कराने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया.
रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन आम जनता के वर्षों पुराने आवागमन मार्ग को बंद किए जाने से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है. इस जनहित के मुद्दे को रेलवे प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा और लोगों को राहत दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक,कांग्रेस
विकास भी हो और रास्ता भी खुले
स्थानीय रहवासियों की मांग है कि रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के साथ आम नागरिकों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए. रेलवे प्रशासन डीआरएम स्तर पर चर्चा कर 80 साल पुराने पैदल मार्ग को दोबारा शुरू करने का रास्ता निकाले, ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को स्टेशन आने-जाने में राहत मिल सके. इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सुंदर जोगी, अन्नू साहू, दाऊलाल साहू, तोरन साहू, अनिल बर्गे और बल्ली भैया सहित अन्य लोग मौजूद रहे.