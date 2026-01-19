ETV Bharat / state

महासमुंद में चोर गिरोह का पर्दाफाश, रिश्तेदार ही निकला मास्टरमाइंड, परिवार के सदस्यों को बनाता था निशाना

महासमुंद पुलिस ने रेकी कर चोरी करने वाले चोर गैंग को धर दबोचने में सफलता हासिल की है. इनसे भारी मात्रा में जेवरात मिले हैं.

theft gang arrest
महासमुंद में चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: जिले में बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है. ग्राम बल्दीडीह, थाना सांकरा क्षेत्र में 4-5 दिसंबर 2025 की रात योगेश अग्रवाल के घर से लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी हुए थे. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस चोरी का मास्टरमाइंड घर का ही रिश्तेदार निकला.

रिश्तेदार ही निकला चोरी मास्टरमाइंड, परिवार के सदस्यों को बनाता था निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी करा चुका था बड़ी चोरी

पुलिस के अनुसार, इसी परिवार में पिछले साल मई महीने में भी लाखों रुपये की चोरी हुई थी. दोनों ही मामलों की साजिश कान्हा उर्फ हेमंत अग्रवाल (25 वर्ष) ने रची थी. वह अपने ही परिवार के लोगों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी करवा रहा था.

5 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार

  1. शुभम साहू (21 वर्ष) – निवासी झलप
  2. हेमंत अग्रवाल उर्फ कान्हा (25 वर्ष) – निवासी अनसुला
  3. रौनक उर्फ भूपेंद्र सलूजा (25 वर्ष) – निवासी पिथौरा
  4. योगेश कुमार साहू (35 वर्ष) – निवासी सिमगा
  5. दीपक चंद्रवंशी (24 वर्ष) – निवासी कवर्धा

फरार आरोपी

  1. प्रफुल्ल चंद्रवंशी – कवर्धा
  2. टाइगर उर्फ मुकुंद सेठ – गोंदिया, महाराष्ट्र

आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने ही रिश्तेदारों को निशाना बनाया . पुलिस टीम की मेहनत से बड़ी बरामदगी हुई है, फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

theft gang arrest
महासमुंद में चोर गिरोह का पर्दाफाश, भारी मात्रा में जेवरात मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब 93 लाख की संपत्ति बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 93 लाख 33 हजार 104 रुपये की संपत्ति बरामद की है. जब्त सामान में 471.24 ग्राम सोने के जेवर जिसकी कीमत लगभग 68 लाख रुपये है और 1 किलो 429.53 ग्राम चांदी के जेवर जिसकी कीमतर लगभग 4 लाख रुपए है. इसके अलावा तीन वाहन - टाटा नेक्सॉन, मारुति स्विफ्ट और एक बाइक भी मिली है. साथ ही आरोपियों से मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किए गए हैं.

theft gang arrest
रिश्तेदार ही निकला चोरियों का मास्टरमाइंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेकी कर करते थे चोरी और डकैती

जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले रेकी करते थे, फिर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देते थे. कुछ आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद है.

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से मिली सफलता

पुलिस को इस मामले में CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और कई टीमों की कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता मिली. इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

समितियों में करोड़ों रुपए का धान सूखा, शासन को बड़ा नुकसान, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार
छत्तीसगढ़ रसोइया संघ को रायपुर आने से रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठे
दिनदहाड़े ज्वेलर्स में उठाईगिरी, मास्क लगाकर ग्राहक बनकर आया चोर, लाखों के जेवर लेकर भागा

TAGGED:

THEFT GANG MASTERMIND
महासमुंद चोरी मामला
चोर गिरोह का पर्दाफाश
रिश्तेदार ही चोर
THEFT GANG ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.