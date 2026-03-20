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खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स, 3800 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, रायपुर में तैयारियां पूरी

रायपुर में खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी ( ETV BHARAT )

खेल मैदान का निरीक्षण करते महादेव कांवरे (ETV BHARAT)

संभाग आयुक्त ने बैठक के बाद अधिकारियों के साथ रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पूल और कोटा स्टेडियम में जाकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए.

रायपुर : खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक किया जा रहा है. इसमें करीब 3800 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. इसके आयोजन को लेकर शुक्रवार को रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने बैठक ली, जिसमें अधिकारियों ने आयोजन की जानकारी और रूपरेखा प्रस्तुत की.

⦁ खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ की सुविधा के लिए विशेष टीम गठित की जाए.

⦁ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टॉल स्थापित कर ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो.

⦁ पर्याप्त संख्या में वॉलन्टियर्स की नियुक्ति करने और उन्हें आयोजन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों जैसे ‘बेस्ट वॉलन्टियर’ को मेडल, वॉलन्टियर सर्टिफिकेट एवं आयोजन के प्रचार-प्रसार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

⦁ आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, स्वच्छताकर्मियों की ड्यूटी, पेयजल व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

⦁ सभी वेन्यू स्थल एवं खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश

⦁ खेल स्थलों एवं अन्य राज्यों से आये दलों के आवास स्थलों में प्रॉपर बिजली सप्लाई, डीजी सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए.

रायपुर पुलिस कमिश्नर ने मांगी जानकारी

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जिला खेल अधिकारी को उद्घाटन और समापन समारोह स्थल की जानकारी के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने आगामी बैठक में उपलब्ध कराने एवं प्रतिभागियों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट हेतु लगे वाहनों के ड्राईवरों के मोबाइल नंबर, वाहनों में चस्पा करने एवं फोन डायरेक्टरी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

खेल सुविधाओं का जायजा लेते महादेव कांवरे (ETV BHARAT)

जिला खेल अधिकारी प्रवेश जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों के ठहरने के लिए थ्री-स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही 500 युवाओं को वॉलन्टियर के रूप में पंजीकृत किया गया है.