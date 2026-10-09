रायपुररानी तहसील का क्लर्क 70 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, गाड़ी से बरामद हुई रकम
पंचकूला में ACB ने रायपुररानी तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क अमित कुमार को 70 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
Published : October 9, 2026 at 9:46 PM IST
पंचकूला: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला पंचकूला में कार्रवाई करते हुए रायपुररानी तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क अमित कुमार को 70 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने प्लॉटों की खरीद-फरोख्त के संबंध में रजिस्ट्री करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद 70 हजार रूपये में सौदा तय हुआ था.
प्लॉटों की रजिस्ट्री के एवज मांगी रिश्वत: मामले का शिकायतकर्ता जिला पंचकूला में प्रॉपर्टी डीलर है. शिकायत के अनुसार आरोपी अमित कुमार द्वारा प्लॉटों की खरीद-फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्री करवाने के एवज में उनसे एक लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद यह राशि 70 हजार रूपये में तय हुई.
एसीबी पंचकूला की टीम ने की कार्रवाई: आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम तहसील परिसर में खड़ी अपनी गाड़ी में रखने के लिए कहा. आरोपी ने रिमोट चाबी से अपनी गाड़ी खोली, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने निर्धारित रकम गाड़ी में रख दी. शिकायत के आधार पर एसीबी पंचकूला की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. साथ ही उसकी गाड़ी खुलवाकर उसमें रखी गई 70 हजार रुपये रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई. कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य प्रणाली से की गई.
राजपत्रित अधिकारी के सामने कार्रवाई: ये ट्रैप कार्रवाई थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला की टीम ने की. कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाह एवं राजपत्रित अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र, उपमंडल अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग, पंचकूला मौजूद रहे. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला में मामला दर्ज किया गया है. एसीबी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन का दावा किया गया है. मामले में आगामी तलाश और जांच जारी है.
भ्रष्टाचार की शिकायत को संपर्क करें: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें. भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या 1800-180-2022 पर दी जा सकती है. इसके अतिरिक्त व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 94178-91064 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.
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