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रायपुररानी तहसील का क्लर्क 70 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, गाड़ी से बरामद हुई रकम

clerk arrested panchkula ( Panchkula ACB )

पंचकूला: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला पंचकूला में कार्रवाई करते हुए रायपुररानी तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क अमित कुमार को 70 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने प्लॉटों की खरीद-फरोख्त के संबंध में रजिस्ट्री करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद 70 हजार रूपये में सौदा तय हुआ था.

प्लॉटों की रजिस्ट्री के एवज मांगी रिश्वत: मामले का शिकायतकर्ता जिला पंचकूला में प्रॉपर्टी डीलर है. शिकायत के अनुसार आरोपी अमित कुमार द्वारा प्लॉटों की खरीद-फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्री करवाने के एवज में उनसे एक लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद यह राशि 70 हजार रूपये में तय हुई.