रामनवमी के मौके पर रायपुर में निकलेगी भव्य शोभायात्रा, 28 मार्च को राजधानी की सड़कों पर पारंपरिक नृत्य और झांकियों की झलक
28 मार्च की शाम रायपुर में रामनवमी पर निकलेगी भव्य शोभायात्रा, जानिए शोभायात्रा का रूट और क्या रहेगा आकर्षण का केंद्र?
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 4:30 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के अवसर पर शिवसेना द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह शोभायात्रा 28 मार्च (शनिवार) की शाम को आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे.
41 सालों से चली आ रही परंपरा
शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े के अनुसार, यह शोभायात्रा पिछले 41 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है. इसका आयोजन धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में किया जाता है और हर साल इसमें लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिलती है.
कहां से शुरू होगी यात्रा
यह शोभायात्रा शारदा चौक स्थित नवीन बाजार के पास विट्ठल मंदिर से शुरू होगी. शुरुआत से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की जाएगी, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी. शोभायात्रा शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगी.
शोभायात्रा का रूट
- तात्यापारा
- ललता चौक
- बढ़ईपारा
- रामसागरपारा
- राठौर चौक
- गुरु नानक चौक
- महात्मा गांधी मार्ग
इसके बाद यात्रा वापस शारदा चौक नवीन बाजार में समाप्त होगी.
आकर्षण का केंद्र होंगी झांकियां और नृत्य
इस शोभायात्रा में करीब 15 अलग-अलग झांकियां शामिल होंगी, जिनमें भगवान राम और हनुमान जी की झलकियां खास आकर्षण रहेंगी. साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिलेंगे. इनमें राउत नाचा, सुवा नृत्य, पंथी नृत्य, अखाड़ा प्रदर्शन शामिल है.
ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था
शोभायात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जाएगी. आयोजकों ने प्रशासन से अनुमति ले ली है और सड़क डायवर्जन की भी मांग की है. शिवसेना के वालंटियर भी आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे.