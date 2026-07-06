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रायपुर में झमाझम बारिश से रेनकोट और छाते की बिक्री बढ़ी, बाजार में लौटी रौनक

रायपुर में झमाझम बारिश से रेनकोट और छाते की बिक्री बढ़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण रेनकोट और छाते की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है. लोग अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं. सोमवार को भी बाजार में अच्छी संख्या में ग्राहक पहुंचे.

रायपुर: राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है. इस बारिश का फायदा अब रेनकोट और छाता बेचने वाले दुकानदारों को मिलने लगा है. वहीं मानसून आधारित खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं.

भारी बारिश के अलर्ट के चलते दुकानदारों को आने वाले दिनों में अच्छी ग्राहकी की उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-सा रेनकोट और छाता ज्यादा बिक रहा?

दुकानदारों के अनुसार सबसे ज्यादा 700 से 1200 रुपए तक के रेनकोट बिक रहे हैं. वहीं छातों में 200 से 300 रुपए की रेंज सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है. स्कूली बच्चों के 300 रुपए वाले रेनकोट की भी अच्छी मांग है.

बारिश शुरू होने के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद

सुमित बाजार के मैनेजर पवन जैन ने बताया कि तीन दिन पहले तक बाजार काफी धीमा था, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है. भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के कारण आने वाले दिनों में भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है. उनका कहना है कि जुलाई और अगस्त में बारिश अच्छी रही तो कारोबार और बढ़ेगा.

पिछले दो दिनों से जो बारिश शुरू हुई है इसके साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है इस कारण से ग्राहक रेगुलर दुकान में पहुंच रहे हैं- पवन जैन, मैनेजर, सुमित सेल

सबसे ज्यादा 700 से 1200 रुपए तक के रेनकोट बिक रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सस्ते से महंगे तक सभी विकल्प उपलब्ध

दुकानदार विनोद कुमार साहू ने बताया कि बाजार में 100 से 500 रुपए तक के छाते उपलब्ध हैं. 50 रुपए वाले छातों का स्टॉक खत्म हो चुका है. वहीं रेनकोट 150-200 रुपए से लेकर 2 हजार रुपए तक मिल रहे हैं. अच्छी बारिश के कारण अगले दो दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है.

मानसून इस बार लेट जरूर हुआ है, लेकिन पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश हो रही है. जिसके कारण ग्राहकी भी पहले की तुलना में बढ़ी है. ज्यादातर ग्राहक 200 से 300 रुपए वाला छाता पसंद कर रहे हैं.- विनोद कुमार साहू दुकानदार

रेनकोट और छाता बाजार में लौटी रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानदार ने बताया कि स्कूली बच्चों के रेनकोट 300 रुपए वाले मार्केट में खूब बिक रहे हैं.