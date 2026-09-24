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रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग को लेकर बदलाव, आरक्षण केंद्र के पास स्थित दोपहिया पार्किंग होगी शिफ्ट, जानिए नई जगह और शुल्क

रायपुर स्टेशन के एक्सप्रेस-वे के पास उपलब्ध कराई गई है दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट

raipur railway station new parking
रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग को लेकर बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग को लेकर बदलाव किया गया है. निर्माण कार्यों के कारण आरक्षण केंद्र (Reservation Center) के पास वाली दोपहिया वाहन पार्किंग को अब एक्सप्रेसवे के पास शिफ्ट किया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिसर में जाम से बचने के लिए अब दोपहिया और चारपहिया, दोनों वाहनों की पार्किंग एक्सप्रेसवे के पास ही मिलेगी. आरक्षण केंद्र के पास की दोपहिया पार्किंग स्थल को खाली किया जा रहा है.

दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क

  • 2 घंटे के लिए शुल्क 10 रुपए
  • 2 से 6 घंटे के लिए शुल्क 15 रुपए
  • 6 से 12 घंटे के लिए शुल्क 20 रुपए
  • 12 से 24 घंटे के लिए शुल्क 30 रुपए
  • 24 घंटे से अधिक या प्रतिदिन के लिए 40 रुपए
  • मासिक पार्किंग शुल्क 600 रुपए निर्धारित
raipur railway station new parking
आरक्षण केंद्र के पास स्थित दोपहिया पार्किंग होगी शिफ्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइकिल के लिए पार्किंग शुल्क

  • 2 से 6 घंटे के लिए शुल्क 5 रुपए
  • 6 से 12 घंटे के लिए शुल्क 10 रुपए
  • 12 से 24 घंटे के लिए शुल्क 15 रुपए
  • 24 घंटे से अधिक या प्रतिदिन 20 रुपए
  • मासिक पार्किंग शुल्क 300 रुपए निर्धारित है.

चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क

  • 2 घंटे तक के लिए शुल्क 20 रुपए
  • 2 से 6 घंटे के लिए शुल्क 30 रुपए
  • 6 से 12 घंटे के लिए शुल्क 40 रुपए
  • 12 से 24 घंटे के लिए शुल्क 60 रुपए.
  • 24 घंटे से अधिक या प्रतिदिन के लिए शुल्क 70 रुपए
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रायपुर स्टेशन के एक्सप्रेस-वे के पास उपलब्ध कराई गई है पार्किंग सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेलवे की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा करें. पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें. वाहन पार्क करते समय प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर 139 रेल वन ऐप पर रेल मदद से संबंधित पार्किंग कर्मी रेलवे स्टाफ से संपर्क करें.

यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि पार्किंग स्थल के स्थानांतरण के बाद अपने दोपहिया वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें. स्टेशन परिसर या अनधिकृत स्थानों पर अपने वाहन पार्क करने से बचें. यात्रियों की सुविधा के लिए गुढ़ियारी छोर पर भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है. शहर साइड में गेट नंबर 01 के पास प्रीमियम दरों पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है.- डॉ सुस्कर विपुल विलासराव, SDCM

स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. यात्रियों से अपील है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें. रेलवे द्वारा लगाए गए संकेत एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें. रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है. रायपुर स्टेशन के विकास एवं पुनर्विकास कार्यों को सुचारु रूप से पूरा करने में यात्रियों का सहयोग महत्वपूर्ण है.

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