रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 550 AI बेस्ड CCTV कैमरे, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत मिलेगा अलर्ट
मेजर स्टेशन डेवलपमेंट योजना के तहत 482 करोड़ रुपये से स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा है. जुलाई 2027 तक काम पूरा होने का लक्ष्य है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 3:13 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम तेजी से चल रहा है. मेजर स्टेशन डेवलपमेंट योजना के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन का करीब 482 करोड़ रुपये की लागत से रिनोवेशन किया जा रहा है.
550 AI कैमरों से होगी निगरानी
इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन परिसर में लगभग 550 AI बेस्ड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, एंट्री-एग्जिट पॉइंट और आसपास के इलाकों में निगरानी रखेंगे.
कैमरा सुरक्षा एजेंसियों को भेजेगा अलर्ट
AI तकनीक से लैस ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस सामान और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले चेहरों की पहचान कर सकेंगे. जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देगी, सिस्टम तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेज देगा ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
AI बेस्ड कैमरे स्टेशन के क्रिटिकल लोकेशन पर लगाए जाएंगे. ये कैमरे संदिग्ध गतिविधि, लावारिस सामान और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले चेहरों की पहचान कर सुरक्षा सिस्टम को तुरंत अलर्ट भेजेंगे.- अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर रेल मंडल
जुलाई 2027 तक डेडलाइन
रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार, मेजर डेवलपमेंट स्टेशन के तहत रायपुर रेल मंडल के रायपुर और दुर्ग को शामिल किया गया है. इसके साथ ही बिलासपुर रेल मंडल में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को लिया गया है. इस पूरे प्रोजेक्ट को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.