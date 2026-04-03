रायपुर रेल मंडल की 2025-2026 में कुल आय 5664 करोड़, करीब 88% माल लदान से, जानिए बड़ी उपलब्धियां
रायपुर रेल मंडल के वित्तीय वर्ष 2025-2026 की उपलब्धियों को लेकर DRM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. बताया कि 631 करोड़ रुपए यात्री आय से मिले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 8:15 PM IST
रायपुर: शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने प्रेसवार्ता कर वित्तीय वर्ष 2025–26 की उपलब्धियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि इस दौरान आधारभूत संरचना, माल लदान, यात्री परिवहन और सुविधाओं में अच्छी प्रगति हुई है. रायपुर रेल मंडल ने 5664 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की है.
माल लदान में ज्यादा आय
5664 करोड़ रुपए में लगभग 5000 करोड़ रुपए माल लदान से और 631 करोड़ रुपए यात्री आय से प्राप्त हुए हैं. कुल 46.44 मिलियन टन माल लदान किया गया. इससे 4983 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. यह लक्ष्य (46.33 मिलियन टन) से अधिक है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूरे भारत में माल राजस्व में पहले स्थान पर रहा है. वहीं पूरे भारत में रायपुर मंडल 9वें स्थान पर रहा.
यात्री सेवाओं में सुधार
26.6 मिलियन यात्रियों को यात्रा सुविधा दी गई. इसमें यात्री आय में 631.35 करोड़ रुपए प्राप्त हुए. यात्रियों की संख्या में 7.30% और राजस्व में 3.85% वृद्धि दर्ज की गई है. इसके साथ ही त्योहारों के दौरान 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें (195 ट्रिप) चलाई गईं. 12 भारत गौरव ट्रेनें संचालित की गईं. ट्रेनों में 60 अतिरिक्त कोच जोड़े गए.
अन्य आय में बढ़ोतरी
- विविध आय: 25.18 करोड़ (18.27% वृद्धि)
- गैर-किराया राजस्व: 17.10 करोड़ (12.35% वृद्धि)
- खानपान आय: 3.22 करोड़ (75% वृद्धि)
- पार्किंग आय: 3.44 करोड़ (7.84% वृद्धि)
- पार्सल आय: 7.44 करोड़ (4.06% वृद्धि)
टिकट चेकिंग से आय
1.97 लाख केस दर्ज किए गए. इससे 11.13 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ.
रायपुर रेल मंडल की बड़ी उपलब्धियां (वित्तीय वर्ष 2025–26)
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में रायपुर मंडल ने राजस्व, संरक्षा, तकनीकी नवाचार और यात्री सुविधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेल में आदर्श मंडल के रूप में पहचान बनाई.
- 3.87% की वृद्धि के साथ 46.44 मिलियन टन माल लदान किया और 4983 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया. लक्ष्य 46.33 मिलियन टन था.
- पिछले वर्ष (2024–25) में 44.73 मिलियन टन लदान कर 4818 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया गया था.
- आधुनिक लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राहक-केंद्रित नीतियों, डिजिटल पहल और विभागों के समन्वय से यह सफलता मिली. कोयला, स्टील, आयरन ओर, सीमेंट, फूड ग्रेन और फर्टिलाइजर का परिवहन किया गया.
- रायपुर मंडल भारतीय रेल के प्रमुख मंडलों में 9वें स्थान पर रहा और नए अवसर बनाने में सफल रहा.
- यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेन (195 ट्रिप) और 12 भारत गौरव ट्रेनें चलाई गईं. साथ ही 60 अतिरिक्त कोच जोड़े गए.
- यात्री यातायात, माल ढुलाई, विविध आय, गैर-किराया राजस्व, पार्किंग और खानपान आय सभी में वृद्धि दर्ज की गई.
- 26.6 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराई गई और 631.35 करोड़ रुपए यात्री राजस्व प्राप्त हुआ. यात्रियों में 7.30% और राजस्व में 3.85% वृद्धि हुई.
- कुल आय 5663.65 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष 5463.23 करोड़ रुपए से 3.67% अधिक है.
- यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 68 अनुबंध दिए गए, जिनमें 23 नए अनुबंध शामिल हैं.
- Plan Head 53 के तहत यात्री सुविधाओं के 26 नए कार्य स्वीकृत किए गए.