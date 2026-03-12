ETV Bharat / state

रायपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस में बदलाव, गर्मी को देखते हुए रेलवे का फैसला

रायपुर रेल मंडल में गर्मी के मौसम में टिकट चेकिंग स्टाफ स्लीवलेस कोट पहन कर ड्यूटी करेंगे. गर्मी में आरामदायक माहौल देना इसका उद्देश्य है.

ticket checking staff uniform
रायपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस में बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रेल मंडल में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस में बदलाव करने का फैसला किया है. गुरुवार से टिकट चेकिंग स्टाफ अब स्लीवलेस कोट पहनकर अपनी ड्यूटी करेंगे. इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को गर्मी में अधिक आरामदायक माहौल देना और यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है.

खुले वातावरण में करनी पड़ती है ड्यूटी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार टिकट चेकिंग स्टाफ को प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और कई बार खुले वातावरण में लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है. गर्मियों के दौरान तापमान और उमस बढ़ने से कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हल्की और आरामदायक ड्रेस उन्हें काम करने में सुविधा देगी.

ticket checking staff uniform
कट चेकिंग स्टाफ स्लीवलेस कोट पहन कर ड्यूटी करेंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीनियर डीसीएम ने दी जानकारी

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि गर्मी के मौसम में टिकट चेकिंग स्टाफ को काफी मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है. स्लीवलेस कोट पहनने से उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और वे ज्यादा आराम से अपना काम कर पाएंगे. इससे उनकी कार्य क्षमता भी बेहतर होगी.

यात्रियों को मिलेगी बेहतर सेवा

रेलवे प्रशासन का मानना है कि जब कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण मिलेगा, तो वे यात्रियों को और बेहतर और तेज सेवा दे पाएंगे. यह बदलाव कर्मचारियों की सुविधा के साथ-साथ यात्री सेवाओं को भी मजबूत करेगा.

ticket checking staff uniform
गर्मी को देखते हुए रेलवे का फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे भी जारी रहेंगे ऐसे प्रयास

रेलवे प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की सुविधा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए समय-समय पर ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे. रायपुर रेल मंडल भविष्य में भी इसी तरह के सुधारात्मक फैसले करता रहेगा.

नर्मदा एक्सप्रेस को कोरबा तक विस्तार देने की मांग तेज, लगातार लेट है कोरबा की ट्रेन
रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 550 AI बेस्ड CCTV कैमरे, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत मिलेगा अलर्ट
कई ट्रेनें रद्द, बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्सन में नॉनइंटरलॉकिंग का जारी, जानिए, कैंसिल होने वाली ट्रेनों के नाम और नंबर

TAGGED:

SLEEVELESS COAT RAILWAY STAFF
RAILWAY STAFF SUMMER UNIFORM
टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्रेस
रायपुर रेल मंडल
TICKET CHECKING STAFF UNIFORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.