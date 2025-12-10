ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भी स्लीपर कोच के रेल यात्रियों को मिलेगा बेडरोल, रायपुर रेल मंडल सर्वे के काम में जुटा

यात्रियों ने रेलवे की इस सुविधा का स्वागत किया, साथ ही बेडरोल चोरी होने की संभावना भी जताई.

BEDROLL FACILITY IN SLEEPER COACHES
स्लीपर कोच में बेडरोल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 1:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: ट्रेन के एसी कोच में रेल यात्रियों को बेडरोल दिया जाता है, जिससे यात्रियों को अपने साथ चादर, कंबल या तकिया नहीं ले जाना पड़ता. अब ये सुविधा जल्द ही स्लीपर कोच के यात्रियों को भी मिलने लगेगी. चेन्नई मॉडल की तर्ज पर रायपुर रेल मंडल में भी ट्रेन के स्लीपर कोच में अगले डेढ़ से 2 महीने में बेडरोल की सुविधा रेल यात्रियों को मिलने लगेगी. शुरुआती तौर पर कुछ स्पेशल ट्रेन के स्लीपर कोच में बेडरोल की सुविधा शुरू की जा रही है.

स्लीपर कोच में बेडरोल मिलने को लेकर ईटीवी भारत ने कुछ यात्रियों से बात की. यात्रियों ने बताया कि यह काफी अच्छा रहेगा और इससे रेल यात्रियों को एक्स्ट्रा लगेज नहीं ले जाना पड़ेगा. सामान का बोझ भी कम होगा.

BEDROLL FACILITY IN SLEEPER COACHES
सामान का वजन होगा कम (ETV Bharat Chhattisgarh)

यात्रियों को सुविधा लेकिन चोरी की संभावना

रेलयात्री धीरज ने बताया कि स्लीपर कोच में बेडरोल मिलने से सबसे पहले रेल यात्रियों को यह राहत मिलेगी कि घर से चादर या कंबल लाना नहीं पड़ेगा. यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत है, लेकिन इसके लिए रेलवे को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एसी कोच में बेडरोल जैसे चीजों की चोरी होती है. ऐसे में स्लीपर कोच में बेडरोल की चोरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है."

सामान का वजन होगा कम

रेलयात्री फैजान मोमिन ने बताया "अब तक एसी कोच में तकिया चादर या फिर कंबल मिलता था. यही चीज अगर स्लीपर में मिलता है तो यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी. लोगों को अपने घर से एक्स्ट्रा लगेज लाने की जरूरत नहीं होगी. इससे सामान का वजन भी कम हो जाएगा. कई बार परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा लगेज ले जाना पड़ता है जो काफी मुश्किल होता है. "

स्लीपर कोच में बेडरोल (ETV Bharat Chhattisgarh)

यात्रा में आसानी लेकिन रेलवे को देना होगा ध्यान

रेलयात्री साक्षी चक्रवर्ती ने बताया "स्लीपर में बेडरोल की सुविधा उपलब्ध होने से रेल यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे. एक नुकसान यह भी है कि चोरी होने का डर बना रहेगा. ऐसे में रेलवे को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. अच्छी सुविधा होने के साथ ही रेलवे के लिए यह नुकसान भी हो सकता है."

रायपुर रेल मंडल कर रहा सर्वे

स्लीपर कोच में बैडरोल को लेकर रायपुर रेल मंडल सर्वे कर रहा है. रेलवे के सर्वे के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि बेड रोल की नॉमिनल प्राइस स्लीपर कोच में क्या होगी. इसे किस तरह से यात्रियों को दी जाएगी.

BEDROLL FACILITY IN SLEEPER COACHES
यात्रियों को सुविधा लेकिन चोरी की संभावना (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया "खासतौर पर ठंड के दिनों में रेलयात्रियों को ब्लैंकेट या चादर लेकर चलना एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, तो हमारी यह सोच है कि इस तरह की सुविधा हम रेल यात्रियों को दें. मिनिमम चार्जेस पर रेल यात्रियों को इससे राहत मिलेगी. कम सामान के साथ रेल यात्री आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे."

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने आगे बताया कि इस पर चर्चा चल रही है. इसे यात्रियों के टिकट में काउंट ना करके अलग से नॉमिनल चार्ज जोड़ा जाए, इसके लिए कांट्रेक्टर को इंवॉल्व किया जाएगा और एक निश्चित दर पर लोगों को सुविधा मुहैया कराने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है.

BEDROLL FACILITY IN SLEEPER COACHES
यात्रा में आसानी लेकिन रेलवे को देना होगा ध्यान (ETV Bharat Chhattisgarh)

अगले 2 महीने में स्लीपर कोच में मिलेगा बेडरोल

रेलवे अधिकारी ने आगे बताया कि इसकी शुरुआत ऐसे ट्रेनों से होगी, जो रायपुर या दुर्ग से बनती है. ऐसे ट्रेन का सर्वे किया जा रहा है. सर्वे के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद यह सुविधा शुरू की जाएगी. गरीब रथ ट्रेन में यह सुविधा पहले से दी गई है और यह चार्जेबल है. चेन्नई डिवीजन में इस तरह की शुरुआत की गई है उसी के आधार पर रायपुर रेल मंडल में भी इस पर प्रयास किया जाएगा. स्लीपर कोच में बेड रोल लाने की सुविधा आने वाले डेढ़ 2 महीने में शुरू की जा सकती है.

रेलवे की प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और ऊंचा करने की पहल, ट्रेन पर चढ़ना उतरना होगा आसान
इंडिगो फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए हावड़ा मुंबई सीएसएमटी के बीच स्पेशल ट्रेन
दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, कांग्रेस नेताओं की हुंकार- फ्लाइट रद्द तो ट्रेन, ट्रेन रोकी गई तो बसें तैयार

TAGGED:

स्लीपर कोच में बेडरोल
INDIAN RAILWAY NEWS
RAIPUR RAILWAY DIVISION
CONVENIENCE FOR RAILWAY PASSENGERS
BEDROLL FACILITY IN SLEEPER COACHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.