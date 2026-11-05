रायपुर रेल मंडल की पहल, 7 स्टेशन पर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का आयोजन, 30 नवंबर तक मिलेगी सुविधा
2 से 30 नवंबर तक रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी और परिवारों के लिए शिविर का आयोजन, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में नहीं होगी परेशानी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 6:15 PM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) शिविर शुरू किए हैं. ये शिविर 2 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक मंडल के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं. शिविरों का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है. पेंशनभोगी इन शिविरों में जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
किस स्टेशन पर कब लगेगा शिविर?
- रायपुर रेलवे स्टेशन: 30 नवंबर 2026
- दुर्ग रेलवे स्टेशन: 6 और 7 नवंबर 2026
- बीएमवाई: 11 से 14 नवंबर और 25 से 26 नवंबर 2026
- भिलाई रेलवे स्टेशन: 16 से 18 नवंबर 2026
- भाटापारा और तिल्दा-नेवरा रेलवे स्टेशन: 19 से 21 नवंबर और 27 से 28 नवंबर 2026
- दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन: 23 और 24 नवंबर 2026
क्या होगा फायदा?
इस काम के लिए रेलवे के कार्मिक विभाग ने कल्याण निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. इससे उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में आसानी होगी.
शिविर लगने से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी. रेलवे प्रशासन ने सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है.