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रायपुर रेल मंडल की पहल, 7 स्टेशन पर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का आयोजन, 30 नवंबर तक मिलेगी सुविधा

2 से 30 नवंबर तक रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी और परिवारों के लिए शिविर का आयोजन, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में नहीं होगी परेशानी

digital life certificate camp
7 स्टेशन पर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2026 at 6:15 PM IST

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रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) शिविर शुरू किए हैं. ये शिविर 2 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक मंडल के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं. शिविरों का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है. पेंशनभोगी इन शिविरों में जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.

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2 से 30 नवंबर तक रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी और परिवारों के लिए शिविर का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस स्टेशन पर कब लगेगा शिविर?

  • रायपुर रेलवे स्टेशन: 30 नवंबर 2026
  • दुर्ग रेलवे स्टेशन: 6 और 7 नवंबर 2026
  • बीएमवाई: 11 से 14 नवंबर और 25 से 26 नवंबर 2026
  • भिलाई रेलवे स्टेशन: 16 से 18 नवंबर 2026
  • भाटापारा और तिल्दा-नेवरा रेलवे स्टेशन: 19 से 21 नवंबर और 27 से 28 नवंबर 2026
  • दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन: 23 और 24 नवंबर 2026
digital life certificate camp
रायपुर रेल मंडल की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होगा फायदा?

इस काम के लिए रेलवे के कार्मिक विभाग ने कल्याण निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. इससे उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में आसानी होगी.

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रायपुर रेल मंडल
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर

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