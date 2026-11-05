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रायपुर रेल मंडल की पहल, 7 स्टेशन पर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का आयोजन, 30 नवंबर तक मिलेगी सुविधा

7 स्टेशन पर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) शिविर शुरू किए हैं. ये शिविर 2 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक मंडल के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं. शिविरों का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है. पेंशनभोगी इन शिविरों में जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.