रायपुर प्रेस क्लब में किसकी बनेगी सरकार? 13 जनवरी को वोटिंग, चुनाव बनी प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई

रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के लिए 13 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी. इस बार कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 784 मतदाता करेंगे. इस चुनाव को लेकर क्लब परिसर ही नहीं, बल्कि आसपास की सड़कों तक में पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं. हर उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है.

रायपुर : रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव इस बार सिर्फ एक संगठन का आंतरिक चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता की दिशा और दशा तय करने वाला मुकाबला बन गया है. 13 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रचार अपने चरम पर है. राजधानी रायपुर के सबसे प्रभावशाली पत्रकार संगठन की कमान किसके हाथ जाएगी, इसे लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गरमा चुका है. बैनर-पोस्टर, जनसंपर्क और समर्थन जुटाने की होड़ ने इस चुनाव को विधानसभा चुनाव जैसा रंग दे दिया है.

क्यों इतना अहम है रायपुर प्रेस क्लब चुनाव ?

इस बार का चुनाव सिर्फ पदों की अदला-बदली नहीं, बल्कि प्रेस क्लब की साख, भूमिका और भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. कोई उम्मीदवार अपने पुराने कार्यकाल के काम गिना रहा है तो कोई भविष्य के बड़े वादों के सहारे मैदान में है. चुनाव में संगठन से ज्यादा मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं. समय पर चुनाव, पत्रकारों का सम्मान, आवास, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं यह सब मुद्दे इस चुनाव में हावी है.

अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे बड़ा मुकाबला

अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे मौजूदा अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर का कहना है कि उनके कार्यकाल में प्रेस क्लब की गरिमा वापस लौटी है और लाइब्रेरी, महिला कक्ष सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं. वहीं पूर्व अध्यक्ष केके शर्मा का दावा है कि उनके समय में आधारभूत ढांचे पर बड़ा काम हुआ और आगे मीडिया सिटी, कैंटीन और क्लब में ही बाइट सिस्टम उनकी प्राथमिकता रहेगी. सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे अनिल पुसद्कर ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में प्रेस क्लब की साख गिरी है और राजनीति का दखल बढ़ा है. उन्होंने वेलफेयर स्कीम, दुर्घटना सहायता और आवास योजना फिर से शुरू करने का वादा किया है. वहीं मोहन तिवारी ने कहा है कि वे समर्थकों के आग्रह पर मैदान में हैं और उनकी प्राथमिकता पहचान, सम्मान और मकान है.

महासचिव पद: असली पावर सेंटर की लड़ाई

महासचिव पद के दावेदार दानिश अनवर ने समय पर चुनाव, पत्रकार सुरक्षा कानून और बीमा को मुख्य मुद्दा बताया है. गौरव शर्मा स्मार्ट प्रेस क्लब, जमीन और आवास को अपना बड़ा एजेंडा बता रहे हैं. पीयूष मिश्रा ने साफ कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य पत्रकारों को छत दिलाना है. संतु राम फरिकार का कहना है कि वे ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को सदस्य बनवाकर उनकी आवाज को मजबूत करना चाहते हैं.

कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी घमासान

कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के दावेदार भी अपने-अपने कामों का हवाला देकर मैदान में हैं. रमन हलवाई अपने अनुभव और कामकाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं. राहुल चौबे का कहना है कि वे नेता नहीं, बल्कि सेवक बनकर काम करेंगे. भोलाराम सिन्हा का दावा है कि इस बार परिवर्तन तय है, जबकि अरविंद सोनवानी अपने संघर्ष और आंदोलनों के रिकॉर्ड के सहारे वोट मांग रहे हैं.

क्या है मतदाताओं की राय ?

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव को लेकर मतदाताओं का कहना है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे आवास, बीमा, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा हैं. उनका साफ कहना है कि जो भी चुना जाए, वह राजनीति से ऊपर उठकर प्रेस क्लब और पत्रकारों के हित में काम करे. कई मतदाताओं ने यह भी कहा कि पिछले कार्यकाल में कुछ काम हुए, कुछ अधूरे रह गए, अब जरूरत है एक मजबूत और सक्रिय नेतृत्व की.

कुल मिलाकर रायपुर प्रेस क्लब का यह चुनाव अब सिर्फ एक संगठन का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पत्रकारों की प्रतिष्ठा, अधिकार और भविष्य की लड़ाई बन चुका है. अब नजरें 13 जनवरी पर टिकी हैं, जब 784 मतदाता यह तय करेंगे कि रायपुर प्रेस क्लब की कमान किसके हाथ जाएगी और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव- 2026, उम्मीदवार सूची अध्यक्ष पद अनिल पुसद्कर कृष्ण कुमार शर्मा प्रफुल्ल ठाकुर प्रशांत दुबे मोहन तिवारी सुनील नामदेव

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव- 2026, उम्मीदवार सूची उपाध्यक्ष पद अजय सक्सेना दिलीप कुमार साहू भोलाराम सिन्हा रमन हलवाई राजेश सोनकर विकास कुमार यादव शरनजीत सिंह तेतरी सुधीर तंबोली

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव- 2026, उम्मीदवार सूची कोषाध्यक्ष पद कुलदीप शुक्ला दिनेश कुमार यदु नदीम मेमन नागेंद्र वर्मा बम्लेश्वर (अरविंद) सोनवानी राहुल चौबे

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव- 2026, उम्मीदवार सूची महासचिव पद गौरव शर्मा दानिश अनवर पराग मिश्रा पीयूष मिश्रा महादेव तिवारी संतु राम फरिकार सुरेंद्र शुक्ला संदीप शुक्ला