Ground Report: रायपुर प्रेस क्लब चुनाव में मतदान संपन्न, देर रात आएंगे नतीजे, पत्रकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह
रायपुर प्रेस क्लब चुनाव में मंगलवार को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. पेश है ग्राउंड रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 6:39 PM IST
रायपुर: रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर आज पूरा दिन माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा रहा. सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चले मतदान में पत्रकारों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर युवा मीडियाकर्मियों तक सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अब मतदान संपन्न हो चुका है और देर रात तक नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी.
सुबह से ही मतदान केंद्र पर लगी रही भीड़
सुबह से ही रायपुर प्रेस क्लब परिसर में मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी. कई वरिष्ठ पत्रकार भी मतदान करने पहुंचे. वहीं उम्मीदवार भी अंतिम समय तक मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए. पूरा परिसर चुनावी गहमागहमी से भरा रहा.
वादों और दावों का दौर, माहौल पूरी तरह चुनावी
मतदान के दौरान एक तरफ मतदाता अच्छे उम्मीदवार के चयन को लेकर चर्चा करते दिखे, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार लंबे-चौड़े वादे कर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते नजर आए. कोई अपने पुराने कार्यकाल के काम गिना रहा था, तो कोई भविष्य की योजनाओं का खाका पेश कर रहा था.
कुछ मतदाताओं में दिखी नाराजगी
इस बीच कुछ मतदाताओं ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि पहले रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव क्लब खुद कराता था, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा चुनाव कराया जा रहा है. उनका कहना था कि यह परंपरा बदलना प्रेस क्लब की स्वायत्तता के लिहाज से ठीक नहीं है.
रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव में दिखा उत्साह
कई मतदाताओं का कहना था कि इस बार का चुनाव पहले से बिल्कुल अलग है. बैनर-पोस्टर, प्रचार और उम्मीदवारों की संख्या हर स्तर पर रिकॉर्ड उत्साह देखने को मिला. पहले जहां गिने-चुने लोग चुनाव लड़ते थे और वोटिंग भी कम होती थी, वहीं इस बार हालात पूरी तरह बदले नजर आए.
युवा पत्रकारों में दिखा जोश, लेकिन वोट नहीं डाल पाने का मलाल
कुछ युवा पत्रकार ऐसे भी रहे, जो मतदान केंद्र तो पहुंचे, लेकिन इस बार वोट नहीं डाल सके. वजह ये रही कि चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो रहा था. हालांकि इन युवा पत्रकारों को उम्मीद है कि अगली बार वे न सिर्फ वोट डालेंगे, बल्कि चुनाव भी लड़ेंगे.
उम्मीदवारों में जीत को लेकर जबरदस्त आत्मविश्वास
चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए. कोई अपने कामों के दम पर जीत का दावा कर रहा था, तो कोई भविष्य की योजनाओं के भरोसे मैदान में डटा हुआ था. हर किसी का यही कहना था कि वही इस पद के सबसे बेहतर दावेदार हैं.
कार्टूनिस्ट ने कार्टून की नजर से देखा प्रेस क्लब चुनाव
जहां एक ओर पत्रकारों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह था, वहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ना मतदाता थे और ना उम्मीदवार, बल्कि सिर्फ इस चुनाव का माहौल देखने पहुंचे थे. इन्हीं में एक थे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्र्यंबक शर्मा, जिन्होंने सुबह से पूरे चुनाव को बड़े ही बारीकी से देखा. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आज रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा राजनीतिक चुनाव हो रहा हो. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आने वाले समय में यहां के कुछ पत्रकार विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं.
ये हैं पद और मतदाताओं की संख्या
रायपुर प्रेस क्लब में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के दो पदों सहित कुल 5 पदों के लिए चुनाव हो रहा है. इस बार कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं।कुल 784 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ, जिसके बाद देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे.
किसके हाथ लगेगी प्रेस क्लब की कमान?
रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के लिए मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है. अब सभी की निगाहें देर रात आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसके सिर जीत का ताज सजता है और रायपुर प्रेस क्लब की कमान किसके हाथों में जाती है.