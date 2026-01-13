ETV Bharat / state

रायपुर प्रेस क्लब में सत्ता परिवर्तन, मोहन तिवारी की ताजपोशी, गौरव शर्मा बने संगठन के रणनीतिकार

रायपुर प्रेस क्लब की नई टीम तैयार

रायपुर: रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव ने इस बार सिर्फ पदाधिकारियों का चयन नहीं किया, बल्कि संगठन के भीतर सत्ता संतुलन, नेतृत्व क्षमता और भविष्य की दिशा भी तय कर दी. सुबह से शाम तक चले मतदान और देर रात तक चली मतगणना के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई. मोहन तिवारी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर प्रेस क्लब की कमान संभाल ली है, जबकि गौरव शर्मा को महासचिव की जिम्मेदारी मिली है.

यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा

5 पदों के लिए 37 उम्मीदवार मैदान में थे, और लगभग हर पद पर मुकाबला बेहद करीबी और कांटे का रहा। पूरे दिन प्रेस क्लब परिसर राजनीतिक अखाड़े में तब्दील नजर आया, जहां हर गुट अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखा.

मतदान से मतगणना तक: हर राउंड में बदलती रही तस्वीर

सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चले मतदान में वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर युवा मीडियाकर्मियों तक भारी उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद जैसे ही मतगणना शुरू हुई, परिसर में उत्सुकता, तनाव और रणनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हर राउंड के साथ समीकरण बदलते रहे, लेकिन जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, मोहन तिवारी की बढ़त निर्णायक होती चली गई। देर रात परिणामों पर अंतिम मुहर लगी.

निर्वाचन अधिकारी ने की औपचारिक घोषणा

मतगणना पूरी होने के बाद अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार ठाकुर ने विजयी उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा की. उसके बाद सभी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा. इस दौरान प्रेस क्लब परिसर तालियों और नारों से गूंज उठा.

रायपुर प्रेस क्लब के नए कर्णधार

अध्यक्ष: मोहन तिवारी

महासचिव: गौरव शर्मा

उपाध्यक्ष: दिलीप साहू

कोषाध्यक्ष: दिनेश यदु

संयुक्त सचिव: निवेदिता साहू और भूपेश जांगड़े

जीत के साथ जश्न, संगठन में नई उम्मीद

परिणाम आते ही समर्थकों में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला. एक-दूसरे को मिठाई खिलाई गई, बधाइयों का दौर चला और प्रेस क्लब परिसर देर रात तक उत्सव स्थल बना रहा।नई टीम ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा, सुविधाएं और संगठन की गरिमा को लेकर ठोस और आक्रामक पहल की जाएगी.

चुनाव सिर्फ पदों का नहीं, शक्ति संतुलन का था

इस बार का चुनाव सामान्य प्रक्रिया नहीं था, बल्कि इसे संगठन के भीतर शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा था. अलग-अलग गुटों की सक्रियता, रणनीतिक बैठकों और आखिरी समय तक चली माइक्रो मैनेजमेंट राजनीति ने इसे बेहद दिलचस्प बना दिया. 37 उम्मीदवारों का मैदान में उतरना इस बात का प्रमाण है कि रायपुर प्रेस क्लब की राजनीति पूरी तरह जीवंत, सक्रिय और प्रभावशाली है.

किसने कहां लड़ा चुनाव: पूरी सूची

अध्यक्ष पद

1. अनिल पुसद्कर

2. कृष्ण कुमार शर्मा

3. प्रफुल्ल ठाकुर

4. प्रशांत दुबे

5. मोहन तिवारी

6. सुनील नामदेव

उपाध्यक्ष पद

1. अजय सक्सेना

2. दिलीप कुमार साहू

3. भोलाराम सिन्हा

4. रमन हलवाई

5. राजेश सोनकर

6. विकास कुमार यादव

7. शरनजीत सिंह तेतरी