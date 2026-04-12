कमिश्नरी सिस्टम से कैसे बदली रायपुर की पुलिसिंग, पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गिनाए बदलाव
रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम से किस तरह पुलिसिंग मजबूत हुई है. पुलिस कमिश्नर से इस पर चर्चा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 12, 2026 at 8:44 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं. इस संदर्भ में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने मीडिया से चर्चा की है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में हुए बड़े बदलावों, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार और भविष्य की रणनीति पर उन्होंने मंथन किया है. रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित “हमर पहुना” कार्यक्रम में यह चर्चा हुई. जिसमें रायपुर प्रेस क्लब के सदस्य मौजूद रहे. कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर का स्वागत किया.
कमिश्नरी लागू होने के बाद व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में तुरंत निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत हुई है.थाना स्तर पर जवाबदेही बढ़ी है, ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती और निगरानी को तकनीक से जोड़ा गया है.
रायपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है- डॉ. संजीव शुक्ला, कमिश्नर, रायपुर पुलिस
ट्रैफिक, कानून व्यवस्था और जनता से संवाद पर फोकस
डॉ. संजीव शुक्ला ने मीडिया को बताया कि राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को प्राथमिकता दी गई है. कमिश्नरी व्यवस्था के तहत विभिन्न जोन में बेहतर समन्वय से कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से अधिक प्रभावी हुई है.साथ ही जनता से सीधा संवाद, जनचौपाल और शिकायतों के तुरंत हल से पुलिस की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ा है.
टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर
आने वाले समय की रणनीति साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट सर्विलांस, AI आधारित मॉनिटरिंग, साइबर क्राइम यूनिट की मजबूती और ट्रैफिक ऑटोमेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है.राजधानी को और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों, CCTV नेटवर्क विस्तार और पुलिस-जन भागीदारी को बढ़ाया जाएगाय
कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर का आभार व्यक्त किया. संवाद के दौरान पत्रकारों ने भी कमिश्नरी व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए, जिनका डॉ. संजीव शुक्ला ने विस्तार से जवाब दिया.