ETV Bharat / state

मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत में किया गया पेश

रायपुर में मर्सिडीज़ वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का पुलिस ने जुलूस निकाला है.

Raipur Police Action
रायपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कभी मर्सिडीज़ में सवार होकर शहर के कारोबारियों को धमकाने वाला और सूदखोरी के पैसों से आलीशान जिंदगी जीने वाला कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर अब कानून के शिकंजे में है. रायपुर पुलिस ने उसे मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया और उसे रायपुर लेकर आई. उसके बाद उसका जुलूस निकाला गया. पुलिस ने उसे कोर्ट में भी पेश किया है. अदालत ने वीरेंद्र तोमर को एक दिन की रिमांड पर जेल भेजा है.

वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस: रायपुर में वीरेंद्र तोमर की दबंगई का पूरा रौब चकनाचूर हो गया. बनियान और ट्रैक पैंट में पुलिस ने जब उसका जुलूस निकाला, तो कभी सिर ऊंचा रखने वाला वीरेंद्र अब झुकी निगाहों और थरथराते कदमों के साथ चलता दिखा.इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा.

सूदखोर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालती रायपुर पुलिस (ETV BHARAT)

ग्वालियर से हुई थी गिरफ्तारी: रायपुर क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे वीरेंद्र तोमर की लोकेशन ग्वालियर में ट्रेस की. टीम ने वहां घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कड़ी सुरक्षा में रायपुर लाया. उसके बाद पुलिस ने पहले क्राइम ब्रांच कार्यालय में उससे पूछताछ की, फिर उसे पुरानी बस्ती थाने ले जाया गया. यहां पर पुलिस ने उसका बनियान और ट्रैक पैंट में जुलूस निकाला.

Moneylender Virendra Tomar falls ill
सूदखोर वीरेंद्र तोमर की तबीयत हुई खराब (ETV BHARAT)

टूट गया सारा रौब: कभी सोने की चेन पहनने वाला, मर्सिडीज़ में घूमने वाला और महंगी लाइफस्टाइल दिखाने वाला वीरेंद्र तोमर अब मीडिया के कैमरों से नजरें चुराता दिखा. उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और पत्रकारों के सवालों से बचता रहा। उसका झुका सिर और बुझा चेहरा इस बात का सबूत था कि अब ‘मर्सिडीज़ वाला सूदखोर’ पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरह टूट चुका है.

जुलूस के दौरान बिगड़ी तबीयत, जमीन पर गिरा तोमर: जुलूस के दौरान जब पुलिसकर्मी उसे मठपारा की ओर ले जा रहे थे, तभी अचानक वीरेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला और गाड़ी में बैठाकर थाने लाया गया. इस दृश्य को देखने के लिए मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. यह वही व्यक्ति था जो कभी व्यापारियों को डराकर लाखों रुपये ऐंठता था.

सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और हिंसा का काला नेटवर्क: वीरेंद्र तोमर के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, सिविल लाइन और पुरानी बस्ती थानों में वीरेंद्र तोमर के खिलाफ कई केस दर्ज हैं. इसमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मारपीट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, वह व्यापारियों को ऊंचे ब्याज पर रकम उधार देता था और न चुकाने पर धमकी देकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश करता था. कई पीड़ितों ने शिकायत की है कि उसने ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूले.

Raipur police arrested moneylender Virendra Tomar
रायपुर पुलिस के शिकंजे में सूदखोर वीरेंद्र तोमर (ETV BHARAT)

वीरेंद्र तोमर का भाई रोहित तोमर अब भी फरार: वीरेंद्र का छोटा भाई रोहित तोमर भी इसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है और अब तक फरार है. रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने दोनों भाइयों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. अब जबकि वीरेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है, उसके भाई की तलाश में टीमें उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लगातार दबिश दे रही हैं.

फरारी के दौरान कई राज्यों में छिपा वीरेंद्र तोमर: एफआईआर दर्ज होने के बाद वीरेंद्र जून से फरार था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कई राज्यों में ठिकाने बदले. इसके अलावा उसने मोबाइल सिम बदलने का काम किया. हाल ही में जब उसकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई, तब वह ग्वालियर जाकर छिप गया. इसके बाद रायपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे: पुलिस अब वीरेंद्र तोमर से उसके आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी निकालने में जुटी है. सूत्रों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई रसूखदार और वित्तीय रूप से जुड़े नामों का खुलासा हो सकता है. पुलिस ने उसके बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डेटा की जांच शुरू कर दी है.

वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. इस कार्रवाई ने शहर में फैले सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. शहर के व्यापारियों ने राहत की सांस लेते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है.

हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

हिस्ट्रीशीटर फरार तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

TAGGED:

MONEYLENDER VIRENDRA TOMAR
रायपुर का तोमर बंधु
वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर
रायपुर क्राइम ब्रांच
RAIPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.