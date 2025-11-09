ETV Bharat / state

मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत में किया गया पेश

ग्वालियर से हुई थी गिरफ्तारी: रायपुर क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे वीरेंद्र तोमर की लोकेशन ग्वालियर में ट्रेस की. टीम ने वहां घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कड़ी सुरक्षा में रायपुर लाया. उसके बाद पुलिस ने पहले क्राइम ब्रांच कार्यालय में उससे पूछताछ की, फिर उसे पुरानी बस्ती थाने ले जाया गया. यहां पर पुलिस ने उसका बनियान और ट्रैक पैंट में जुलूस निकाला.

वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस: रायपुर में वीरेंद्र तोमर की दबंगई का पूरा रौब चकनाचूर हो गया. बनियान और ट्रैक पैंट में पुलिस ने जब उसका जुलूस निकाला, तो कभी सिर ऊंचा रखने वाला वीरेंद्र अब झुकी निगाहों और थरथराते कदमों के साथ चलता दिखा.इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा.

रायपुर: कभी मर्सिडीज़ में सवार होकर शहर के कारोबारियों को धमकाने वाला और सूदखोरी के पैसों से आलीशान जिंदगी जीने वाला कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर अब कानून के शिकंजे में है. रायपुर पुलिस ने उसे मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया और उसे रायपुर लेकर आई. उसके बाद उसका जुलूस निकाला गया. पुलिस ने उसे कोर्ट में भी पेश किया है. अदालत ने वीरेंद्र तोमर को एक दिन की रिमांड पर जेल भेजा है.

टूट गया सारा रौब: कभी सोने की चेन पहनने वाला, मर्सिडीज़ में घूमने वाला और महंगी लाइफस्टाइल दिखाने वाला वीरेंद्र तोमर अब मीडिया के कैमरों से नजरें चुराता दिखा. उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और पत्रकारों के सवालों से बचता रहा। उसका झुका सिर और बुझा चेहरा इस बात का सबूत था कि अब ‘मर्सिडीज़ वाला सूदखोर’ पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरह टूट चुका है.

जुलूस के दौरान बिगड़ी तबीयत, जमीन पर गिरा तोमर: जुलूस के दौरान जब पुलिसकर्मी उसे मठपारा की ओर ले जा रहे थे, तभी अचानक वीरेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला और गाड़ी में बैठाकर थाने लाया गया. इस दृश्य को देखने के लिए मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. यह वही व्यक्ति था जो कभी व्यापारियों को डराकर लाखों रुपये ऐंठता था.

सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और हिंसा का काला नेटवर्क: वीरेंद्र तोमर के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, सिविल लाइन और पुरानी बस्ती थानों में वीरेंद्र तोमर के खिलाफ कई केस दर्ज हैं. इसमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मारपीट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, वह व्यापारियों को ऊंचे ब्याज पर रकम उधार देता था और न चुकाने पर धमकी देकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश करता था. कई पीड़ितों ने शिकायत की है कि उसने ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूले.

रायपुर पुलिस के शिकंजे में सूदखोर वीरेंद्र तोमर (ETV BHARAT)

वीरेंद्र तोमर का भाई रोहित तोमर अब भी फरार: वीरेंद्र का छोटा भाई रोहित तोमर भी इसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है और अब तक फरार है. रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने दोनों भाइयों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. अब जबकि वीरेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है, उसके भाई की तलाश में टीमें उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लगातार दबिश दे रही हैं.

फरारी के दौरान कई राज्यों में छिपा वीरेंद्र तोमर: एफआईआर दर्ज होने के बाद वीरेंद्र जून से फरार था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कई राज्यों में ठिकाने बदले. इसके अलावा उसने मोबाइल सिम बदलने का काम किया. हाल ही में जब उसकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई, तब वह ग्वालियर जाकर छिप गया. इसके बाद रायपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे: पुलिस अब वीरेंद्र तोमर से उसके आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी निकालने में जुटी है. सूत्रों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई रसूखदार और वित्तीय रूप से जुड़े नामों का खुलासा हो सकता है. पुलिस ने उसके बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डेटा की जांच शुरू कर दी है.

वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. इस कार्रवाई ने शहर में फैले सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. शहर के व्यापारियों ने राहत की सांस लेते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है.