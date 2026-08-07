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रायपुर में स्कूलों के बाहर विशेष अभियान, नाबालिग वाहन चालकों पर एक्शन, पेरेंट्स की काउंसलिंग

रायपुर कमिश्नरेट में एसीपी ट्रैफिक स्नेहिल साहू और सीमा अहिरवार ने अभिभावकों की काउंसलिंग कर समझाइश दी.

Raipur Police special drive
रायपुर पुलिस का विशेष अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 2:25 PM IST

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रायपुर: यातायात पुलिस स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी स्कूलों के बाहर नाबालिग वाहन चालकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.. अब तक 340 वाहनों पर कार्रवाई की गई है. इनमें 269 नाबालिग वाहन चालक और 71 स्कूल ऑटो के खिलाफ कार्रवाई शामिल है. दूसरी बार नाबालिग वाहन चलाते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई

अभियान के तहत गुरुवार को रेयान स्कूल अवंती विहार, द्रोणाचार्य स्कूल राजेंद्र नगर, ब्रह्मविद स्कूल भाटागांव, केपीएस स्कूल सरोना, केंद्रीय विद्यालय WRS कॉलोनी, विंध्य पब्लिक स्कूल गुढ़ियारी, एमजीएम स्कूल गायत्री नगर, देशबंधु स्कूल गुरु नानक चौक और होली हार्ट स्कूल सिविल लाइन के बाहर वाहनों की सघन जांच की गई. इस दौरान 59 नाबालिग वाहन चालक, 3 स्कूल वैन और 1 स्कूल ऑटो सहित कुल 63 वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई.

Raipur Police special drive
पेरेंट्स की काउंसलिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभिभावकों की काउंसलिंग

अभियान के दौरान पकड़े गए नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों की काउंसलिंग की गई. अभिभावकों को बताया गया कि नाबालिग बच्चों को वाहन उपलब्ध कराना कानून का उल्लंघन है. इससे बच्चों के जीवन और सड़क पर यात्रा करने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है.

Raipur Police special drive
नाबालिग वाहन चालकों पर एक्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभिभावकों को भविष्य में बच्चों को वाहन न देने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति न होने की सख्त समझाइश दी गई. इसके साथ ही नियम के मुताबिक चालानी कार्यवाही भी की गई.

अभियान का उद्देश्य

यातायात विभाग डीसीपी डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर अभियान लगातार चलाया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

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