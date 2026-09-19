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रायपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से नाबालिग को किया सकुशल बरामद, परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान

नाबालिग किसी बात से नाराज होकर बिना बताए घर से चला गया, काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला. परिजनों ने थाने में सूचना दी.

RAIPUR MINOR MISSING
रायपुर पुलिस ने नाबालिग को सकुशल ढूंढा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: मौदहापारा थाना क्षेत्र से 15 सितंबर शाम को बिना बताए घर से चले गए नाबालिग बालक जीशान, पिता मोहम्मद सलीम को मौदहापारा पुलिस ने बरामद कर लिया है. रायपुर पुलिस ने 2 दिन के अंदर नाबालिग को मध्यप्रदेश से सकुशल बरामद कर परिजनों तक पहुंचाया. बच्चे के सकुशल वापस मिलने से चिंतित परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई.

अचानक घर से चला गया बच्चा

15 सितंबर को नाबालिग लगभग शाम 5 बजे किसी बात से नाराज होकर बिना बताए घर से चला गया था. परिजनों द्वारा काफी तलाश किए जाने के बाद भी उसका पता नहीं चला. इसके बाद परिजन मोदहापारा थाना पहुंचे और घटना की सूचना दी. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए धारा 137(2) बीएनएस के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत बच्चे की तलाश शुरू की.

सेंट्रल जोन के DCP तारकेश्वर पटेल और ADCP विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बच्चे की तलाश के लिए CCTV फुटेज, संभावित मार्गों और ट्रेन के आवागमन रूट की बारीकी से जांच की. बालक के घर से निकलने के बाद उसके संभावित मूवमेंट को जोड़ते हुए पुलिस टीम ने जांच शुरू की.

चलती ट्रेन में मिला बच्चा

पुलिस टीम के लगातार प्रयास एवं तकनीकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चे के सुजालपुर, मध्यप्रदेश में होने की जानकारी प्राप्त हुई. इसके बाद तत्काल आरपीएफ सुजालपुर, मध्यप्रदेश से समन्वय स्थापित किया गया. पुलिस एवं आरपीएफ के संयुक्त प्रयास से बच्चे को चलती ट्रेन से सकुशल बरामद कर लिया गया.बालक के सकुशल मिलने के बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया. अपने बच्चे को सुरक्षित वापस पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में मौदहापारा पुलिस टीम द्वारा समयबद्ध कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग, CCTV एवं ट्रेन रूट की जानकारी का विश्लेषण और आरपीएफ के साथ बेहतर समन्वय का परिचय दिया गया. पुलिस की तत्परता एवं लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप नाबालिग बालक को महज 2 दिवस के भीतर सकुशल बरामद कर परिवार तक पहुंचाया गया.

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